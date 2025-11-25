У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідків
Київ • УНН
У Києві внаслідок ворожої атаки 6 людей загинули та 14 постраждали, 8 госпіталізовано, серед них дитина. ДСНС врятувала 18 осіб, ліквідовуючи наслідки у трьох районах.
Уже 14 людей постраждали, 6 загиблих у Києві внаслідок атаки рф у ніч на 25 листопада, повідомив мер Києва Віталій Кличко у вівторок у Telegram, пише УНН.
14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. 8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинули 6 мешканців Києва
За даними ДСНС, 18 людей вдалося врятувати.
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб.
У ДСНС повідомили, що зачепило три райони:
- Святошинський район – внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано;
- у Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.
На оприлюднених ДСНС кадрах з місць влучань видно, що в одній з локацій утворилася величезна вирва.
Інформація оновлюється.