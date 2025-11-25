$42.370.10
48.920.21
ukenru
08:07 • 7290 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
79%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальне
Шахед-136
Техніка
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення
Дипломатка

У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 13765 перегляди

У Києві внаслідок ворожої атаки 6 людей загинули та 14 постраждали, 8 госпіталізовано, серед них дитина. ДСНС врятувала 18 осіб, ліквідовуючи наслідки у трьох районах.

У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідків

Уже 14 людей постраждали, 6 загиблих у Києві внаслідок атаки рф у ніч на 25 листопада, повідомив мер Києва Віталій Кличко у вівторок у Telegram, пише УНН.

14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. 8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинули 6 мешканців Києва

- повідомив мер Києва.

За даними ДСНС, 18 людей вдалося врятувати.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб.

У ДСНС повідомили, що зачепило три райони:

  • Святошинський район – внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано;
    • у Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

      На оприлюднених ДСНС кадрах з місць влучань видно, що в одній з локацій утворилася величезна вирва.

      Інформація оновлюється.

      Юлія Шрамко

      Війна в УкраїніКиїв
      Війна в Україні
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Віталій Кличко
      Київ