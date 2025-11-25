В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствий
Киев • УНН
В Киеве в результате вражеской атаки 6 человек погибли и 14 пострадали, 8 госпитализированы, среди них ребенок. ГСЧС спасла 18 человек, ликвидируя последствия в трех районах.
Уже 14 человек пострадали, 6 погибли в Киеве в результате атаки РФ в ночь на 25 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник в Telegram, пишет УНН.
14 пострадавших в столице в результате атаки врага. 8 человек медики госпитализировали, в том числе одного ребенка. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно. Погибли 6 жителей Киева
По данным ГСЧС, 18 человек удалось спасти.
Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.
В ГСЧС сообщили, что задело три района:
- Святошинский район – в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован;
- в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.
Информация обновляется.