24 ноября, 20:32 • 29545 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 62776 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 58410 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 55214 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 50119 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 74412 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 66112 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18702 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15244 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12744 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Дипломатка

В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В Киеве в результате вражеской атаки 6 человек погибли и 14 пострадали, 8 госпитализированы, среди них ребенок. ГСЧС спасла 18 человек, ликвидируя последствия в трех районах.

В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствий

Уже 14 человек пострадали, 6 погибли в Киеве в результате атаки РФ в ночь на 25 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник в Telegram, пишет УНН.

14 пострадавших в столице в результате атаки врага. 8 человек медики госпитализировали, в том числе одного ребенка. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно. Погибли 6 жителей Киева

- сообщил мэр Киева.

По данным ГСЧС, 18 человек удалось спасти.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.

В ГСЧС сообщили, что задело три района:

  • Святошинский район – в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован;
    • в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

      Информация обновляется.

      Юлия Шрамко

      ОбществоНовости Мира
      Война в Украине
      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
      Виталий Кличко
      Киев