В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствий

Уже 14 человек пострадали, 6 погибли в Киеве в результате атаки РФ в ночь на 25 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник в Telegram, пишет УНН.

14 пострадавших в столице в результате атаки врага. 8 человек медики госпитализировали, в том числе одного ребенка. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно. Погибли 6 жителей Киева - сообщил мэр Киева.

По данным ГСЧС, 18 человек удалось спасти.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.

В ГСЧС сообщили, что задело три района:

Святошинский район – в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован;

в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

Информация обновляется.