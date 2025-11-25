Атака РФ по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человек

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 13565 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 14301 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 23323 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 32743 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:26 • 27254 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 45652 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 70747 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 60675 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51820 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100003 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.7м/с
71%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 17235 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo05:36 • 56667 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto07:40 • 30226 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 37670 просмотра
Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 24987 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 13571 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 71799 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100007 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 90514 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 96761 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 25011 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 60739 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 62220 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 69678 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 79037 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
Социальная сеть

Атака РФ по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человек

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Атака РФ по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человек
Фото: ГСЧС Украины

Число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

Как отметил Кличко, в Днепровском районе из-под завалов достали тело погибшего мужчины.

В то же время спасатели продолжают разбирать остатки конструкций поврежденных зданий в Днепровском и Деснянском районах столицы, сообщили в ГСЧС Украины.

Кроме того, в Днепровском районе, где повреждена жилая многоэтажка, работают психологи: их помощь получили 140 человек.

Также Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали 20 человек, 7 из них сейчас находятся в стационарах медучреждений, среди них - ребенок.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате удара по Киеву 25 ноября погибли 6 человек, 14 пострадали. Еще 18 человек удалось спасти.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев