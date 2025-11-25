Атака РФ по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человек
Киев • УНН
Число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Подробности
Как отметил Кличко, в Днепровском районе из-под завалов достали тело погибшего мужчины.
В то же время спасатели продолжают разбирать остатки конструкций поврежденных зданий в Днепровском и Деснянском районах столицы, сообщили в ГСЧС Украины.
Кроме того, в Днепровском районе, где повреждена жилая многоэтажка, работают психологи: их помощь получили 140 человек.
Также Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали 20 человек, 7 из них сейчас находятся в стационарах медучреждений, среди них - ребенок.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате удара по Киеву 25 ноября погибли 6 человек, 14 пострадали. Еще 18 человек удалось спасти.