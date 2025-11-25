Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі, виникла пожежа - ОВА
Київ • УНН
Війська рф під час обстрілу влучили у житловий будинок у Запоріжжі, спричинивши пожежу на кількох поверхах. Інформація про постраждалих уточнюється.
Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо
Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 25 листопада збільшилась до 7 людей.