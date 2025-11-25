$42.370.10
16:32 • 10437 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 17764 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 17244 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 16852 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 15395 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 13217 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 13306 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 27735 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13687 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11777 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі, виникла пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Війська рф під час обстрілу влучили у житловий будинок у Запоріжжі, спричинивши пожежу на кількох поверхах. Інформація про постраждалих уточнюється.

Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі, виникла пожежа - ОВА

Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі 

Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах

- повідомив Федоров. 

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо 

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 25 листопада збільшилась до 7 людей.  

Павло Башинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Запоріжжя
Київ