Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі, виникла пожежа - ОВА

Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах - повідомив Федоров.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 25 листопада збільшилась до 7 людей.