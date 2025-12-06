Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 2198 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 16030 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 28476 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 24389 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 45643 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 33638 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 34246 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45171 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50701 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43150 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.2м/с
89%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиціPhoto5 грудня, 21:40 • 6054 перегляди
Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні5 грудня, 21:59 • 4348 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo5 грудня, 22:31 • 11417 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи23:54 • 10827 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto03:34 • 8710 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 17933 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 33453 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 45643 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 44994 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 78445 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Фастів
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 19426 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 27709 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 30162 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 44107 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 43706 перегляди
Актуальне
Техніка
Крилата ракета
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей

Київ • УНН

 • 18 перегляди

71-річна жінка та троє чоловіків віком 44, 47 та 50 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Окупанти здійснили 729 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, включаючи ракетні, авіаційні обстріли та атаки БпЛА.

Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей

71-річна жінка та чоловіки 44, 47 та 50 років постраждали внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 729 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

  • ворог атакував 4 ракетами Значкове;
    • війська рф здійснили 22 авіаційних обстріли по Магдалинівці, Косівцеву, Тернуватому, Гуляйполю, Залізничному, Прилуках та Лугівському;
      • 435 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Григорівку, Значкове, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Привільне, Солодке та Різдвянку;
        • 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Приморському, Гуляйполю та Солодкому;
          • 263 артилерійські удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Привільного та Солодкого.

            "Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", - додав Федоров.

            Нагадаємо

            В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

            Удар рф по Дніпропетровщині 5 грудня: загинув 12-річний хлопчик, травми отримали троє людей05.12.25, 08:54 • 3894 перегляди

            Вадим Хлюдзинський

            СуспільствоВійна в Україні
            Війна в Україні
            Запорізька область
            Запоріжжя