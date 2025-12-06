Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей

71-річна жінка та чоловіки 44, 47 та 50 років постраждали внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 729 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

ворог атакував 4 ракетами Значкове;

війська рф здійснили 22 авіаційних обстріли по Магдалинівці, Косівцеву, Тернуватому, Гуляйполю, Залізничному, Прилуках та Лугівському;

435 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Григорівку, Значкове, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Привільне, Солодке та Різдвянку;

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Приморському, Гуляйполю та Солодкому;

263 артилерійські удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Привільного та Солодкого.

"Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Нагадаємо

В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

Удар рф по Дніпропетровщині 5 грудня: загинув 12-річний хлопчик, травми отримали троє людей