Удар рф по Дніпропетровщині 5 грудня: загинув 12-річний хлопчик, травми отримали троє людей

4 грудня, 20:25 • 13754 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 24590 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 22232 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 38077 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 28436 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42916 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23116 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22509 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22696 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 32406 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 6238 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 7460 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 8536 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 13754 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 10022 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 1180 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 38077 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 33311 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42916 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 49752 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15370 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29121 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30095 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 74728 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 77443 перегляди
Удар рф по Дніпропетровщині 5 грудня: загинув 12-річний хлопчик, травми отримали троє людей

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині 5 грудня загинув 12-річний хлопчик, троє людей постраждали. росіяни атакували регіон БПЛА, артилерією, FPV-дронами та РСЗВ "Град" вночі.

Удар рф по Дніпропетровщині 5 грудня: загинув 12-річний хлопчик, травми отримали троє людей
Фото: ДСНС України

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині у ніч на 5 грудня загинув 12-річний хлопчик, троє людей постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і Дніпропетровську ОВА.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили БПЛА по житловому сектору. Загинув хлопчик, 2013 року народження Постраждали його батьки - жінка та чоловік, 1988 та 1986 років народження.

Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений

- додали в Дніпропетровській ОВА.

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 року народження - він зазнав мінно-вибухової травми. Водночас зазначається, що росіяни використали артилерію, FPV-дрони, а також здійснили обстріл з РСЗВ "Град".

Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка

 - додали в Дніпропетровській ОВА.

Також уточнюється, що Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 167 бойових зіткнень за минулу добу - з них 52 атаки ворога зупинено на Покровському напрямку.

Євген Устименко

