Удар рф по Дніпропетровщині 5 грудня: загинув 12-річний хлопчик, травми отримали троє людей

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині у ніч на 5 грудня загинув 12-річний хлопчик, троє людей постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і Дніпропетровську ОВА.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили БПЛА по житловому сектору. Загинув хлопчик, 2013 року народження Постраждали його батьки - жінка та чоловік, 1988 та 1986 років народження.

Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений - додали в Дніпропетровській ОВА.

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 року народження - він зазнав мінно-вибухової травми. Водночас зазначається, що росіяни використали артилерію, FPV-дрони, а також здійснили обстріл з РСЗВ "Град".

Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка - додали в Дніпропетровській ОВА.

Також уточнюється, що Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 167 бойових зіткнень за минулу добу - з них 52 атаки ворога зупинено на Покровському напрямку.