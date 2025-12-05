Удар рф по Днепропетровщине 5 декабря: погиб 12-летний мальчик, травмы получили три человека

$42.180.02
49.230.00
ukenru
4 декабря, 20:25 • 14315 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 25897 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 23181 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 39717 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 29133 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 43877 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23354 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22605 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22795 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32620 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters4 декабря, 21:23 • 7650 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 9070 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 10154 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 14661 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 10841 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 2846 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 39738 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 34064 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 43888 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 50663 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Брюссель
Польша
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 15817 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 29618 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 30543 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 75153 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 77846 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Удар рф по Днепропетровщине 5 декабря: погиб 12-летний мальчик, травмы получили три человека

Киев • УНН

 • 640 просмотра

В результате российского удара по Днепропетровщине 5 декабря погиб 12-летний мальчик, три человека пострадали. Россияне атаковали регион БПЛА, артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град" ночью.

Удар рф по Днепропетровщине 5 декабря: погиб 12-летний мальчик, травмы получили три человека
Фото: ГСЧС Украины

В результате российского удара по Днепропетровской области в ночь на 5 декабря погиб 12-летний мальчик, три человека пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины и Днепропетровскую ОВА.

Подробности

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Васильковской общине Синельниковского района россияне попали БПЛА по жилому сектору. Погиб мальчик, 2013 года рождения. Пострадали его родители - женщина и мужчина, 1988 и 1986 годов рождения.

Они получили необходимую медицинскую помощь. Возник пожар. Разрушен частный дом, еще один поврежден

- добавили в Днепропетровской ОВА.

В Покровской общине Никопольского района в результате вражеской атаки также пострадал мужчина, 1955 года рождения - он получил минно-взрывную травму. В то же время отмечается, что россияне использовали артиллерию, FPV-дроны, а также совершили обстрел из РСЗО "Град".

Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская общины. Минно-взрывную травму получил 70-летний местный житель. Повреждены два частных дома, пять многоквартирных домов, разбита машина

 - добавили в Днепропетровской ОВА.

Также уточняется, что Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 167 боевых столкновениях за минувшие сутки - из них 52 атаки врага остановлены на Покровском направлении.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Вооруженные силы Украины