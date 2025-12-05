Удар рф по Днепропетровщине 5 декабря: погиб 12-летний мальчик, травмы получили три человека
Киев • УНН
В результате российского удара по Днепропетровщине 5 декабря погиб 12-летний мальчик, три человека пострадали. Россияне атаковали регион БПЛА, артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град" ночью.
Подробности
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Васильковской общине Синельниковского района россияне попали БПЛА по жилому сектору. Погиб мальчик, 2013 года рождения. Пострадали его родители - женщина и мужчина, 1988 и 1986 годов рождения.
Они получили необходимую медицинскую помощь. Возник пожар. Разрушен частный дом, еще один поврежден
В Покровской общине Никопольского района в результате вражеской атаки также пострадал мужчина, 1955 года рождения - он получил минно-взрывную травму. В то же время отмечается, что россияне использовали артиллерию, FPV-дроны, а также совершили обстрел из РСЗО "Град".
Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская общины. Минно-взрывную травму получил 70-летний местный житель. Повреждены два частных дома, пять многоквартирных домов, разбита машина
Также уточняется, что Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщил о 167 боевых столкновениях за минувшие сутки - из них 52 атаки врага остановлены на Покровском направлении.