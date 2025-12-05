$42.200.13
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті 167 боїв, на Покровському напрямку відбили 52 атаки: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 167 бойових зіткнень за минулу добу, з них 52 атаки ворога зупинено на Покровському напрямку. Противник завдав 61 авіаційний удар та здійснив 6 664 обстріли.

На фронті 167 боїв, на Покровському напрямку відбили 52 атаки: Генштаб оновив карту бойових дій

На Покровському напрямку минулої доби зупинили 52 атаки ворога, або майже третина з усіх 167 боїв на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 5 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.  

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.  

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.  

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.  

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.  

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.  

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.  

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.  

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.  

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.  

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.  

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.  

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.  

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.  

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.  

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.  

Втрати ворога 4 грудня: мінус 1240 солдатів, 424 БпЛА та літак05.12.25, 07:15 • 1398 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Сумська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Часів Яр
Україна
Костянтинівка