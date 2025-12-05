$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 13677 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 24424 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 22119 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 37900 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 28348 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 42824 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23089 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22492 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22679 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32351 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте 167 боев, на Покровском направлении отбили 52 атаки: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 167 боевых столкновениях за минувшие сутки, из них 52 атаки врага остановлены на Покровском направлении. Противник нанес 61 авиационный удар и совершил 6 664 обстрела.

На фронте 167 боев, на Покровском направлении отбили 52 атаки: Генштаб обновил карту боевых действий

На Покровском направлении за прошедшие сутки остановили 52 атаки врага, или почти треть из всех 167 боев на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 5 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 6 664 обстрела, в том числе 153 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 480 дронов-камикадзе.  

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шалыгино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григорьевка, Веселянка Запорожской области.  

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы противника.  

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиабомб, и совершил 175 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.  

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилипки и Синельниково.  

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.  

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.  

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.  

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.  

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Николайполья, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.  

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахово, Нового Шахово, Красного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного.  

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.  

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 12 атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилук.  

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.  

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.  

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.  

Потери врага 4 декабря: минус 1240 солдат, 424 БпЛА и самолет05.12.25, 07:15

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

