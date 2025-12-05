Потери врага 4 декабря: минус 1240 солдат, 424 БпЛА и самолет

За сутки 4 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат, 424 БпЛА и 1 самолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1178610 (+1240) человек ликвидировано

танков ‒ 11396 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23686 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34843 (+34)

РСЗО ‒ 1558 (+2)

средства ПВО ‒ 1253 (0)

самолетов ‒ 431 (+1)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86900 (+424)

крылатые ракеты ‒ 4024 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68907 (+94)

специальная техника ‒ 4014 (+2)

Данные уточняются.

