Потери врага 4 декабря: минус 1240 солдат, 424 БпЛА и самолет
Киев • УНН
В течение суток 4 декабря российские войска понесли значительные потери: 1240 солдат, 424 БпЛА и 1 самолет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 достигли 1178610 ликвидированных человек.
За сутки 4 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат, 424 БпЛА и 1 самолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1178610 (+1240) человек ликвидировано
- танков ‒ 11396 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23686 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34843 (+34)
- РСЗО ‒ 1558 (+2)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 431 (+1)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86900 (+424)
- крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68907 (+94)
- специальная техника ‒ 4014 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.
