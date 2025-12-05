$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 11856 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 20142 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 19535 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 33620 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 26507 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 40376 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22468 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22230 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22415 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 31768 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Меню
Потери врага 4 декабря: минус 1240 солдат, 424 БпЛА и самолет

Киев • УНН

 • 722 просмотра

В течение суток 4 декабря российские войска понесли значительные потери: 1240 солдат, 424 БпЛА и 1 самолет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 достигли 1178610 ликвидированных человек.

Потери врага 4 декабря: минус 1240 солдат, 424 БпЛА и самолет

За сутки 4 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат, 424 БпЛА и 1 самолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1178610 (+1240) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11396 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23686 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34843 (+34)
          • РСЗО ‒ 1558 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 431 (+1)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86900 (+424)
                    • крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68907 (+94)
                            • специальная техника ‒ 4014 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

