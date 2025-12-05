Втрати ворога 4 грудня: мінус 1240 солдатів, 424 БпЛА та літак
Київ • УНН
Протягом доби 4 грудня російські війська зазнали значних втрат: 1240 солдатів, 424 БпЛА та 1 літак. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 сягнули 1178610 ліквідованих осіб.
За добу 4 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів, 424 БпЛА та 1 літак. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1178610 (+1240) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11396 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23686 (+1)
- артилерійських систем ‒ 34843 (+34)
- РСЗВ ‒ 1558 (+2)
- засоби ППО ‒ 1253 (0)
- літаків ‒ 431 (+1)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 86900 (+424)
- крилаті ракети ‒ 4024 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68907 (+94)
- спеціальна техніка ‒ 4014 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та РФ борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.
росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5728 переглядiв