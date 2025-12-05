Втрати ворога 4 грудня: мінус 1240 солдатів, 424 БпЛА та літак

За добу 4 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів, 424 БпЛА та 1 літак. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1178610 (+1240) осіб ліквідовано

танків ‒ 11396 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23686 (+1)

артилерійських систем ‒ 34843 (+34)

РСЗВ ‒ 1558 (+2)

засоби ППО ‒ 1253 (0)

літаків ‒ 431 (+1)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 86900 (+424)

крилаті ракети ‒ 4024 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68907 (+94)

спеціальна техніка ‒ 4014 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та РФ борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн