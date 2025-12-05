Втрати ворога 4 грудня: мінус 1240 солдатів, 424 БпЛА та літак

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 грудня, 20:25 • 10862 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 17757 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 18219 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 31480 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 25620 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 39223 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22211 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22094 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22285 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 31473 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 3436 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 4334 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 4154 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 3126 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 5316 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 31490 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 30404 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 39224 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 46439 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 71487 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 14026 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 27763 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 28930 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 73669 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 76427 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Втрати ворога 4 грудня: мінус 1240 солдатів, 424 БпЛА та літак

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Протягом доби 4 грудня російські війська зазнали значних втрат: 1240 солдатів, 424 БпЛА та 1 літак. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 сягнули 1178610 ліквідованих осіб.

Втрати ворога 4 грудня: мінус 1240 солдатів, 424 БпЛА та літак

За добу 4 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів, 424 БпЛА та 1 літак. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1178610 (+1240) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11396 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23686 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 34843 (+34)
          • РСЗВ ‒ 1558 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 431 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 86900 (+424)
                    • крилаті ракети ‒ 4024 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68907 (+94)
                            • спеціальна техніка ‒ 4014 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та РФ борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5728 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна