Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та РФ борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.
Зараз Україна та рф буквально борються за територію розміром 30-50 км, 20% Донецької області, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, пише УНН.
Зараз вони буквально борються за простір від 30 до 50 кілометрів і 20 відсотків Донецької області, що залишилися
"Тож ми намагалися - і, я думаю, досягли певного прогресу - з'ясувати, з чим могли б жити українці, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб вони ніколи більше не зазнали вторгнення, що дозволило б їм не лише відновити свою економіку, а й процвітати як країні, бути країною з економікою, що зростає", - зазначив держсекретар США.
Теоретично, якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у росії
"Ось такі речі: зупинити війну; переконатися, що на них більше ніколи не буде вторгнення чи нападу; захистити давній та довгостроковий суверенітет і незалежність України, щоб вона не стала маріонетковою державою - вона насправді незалежна та суверенна; і дозволити своїй економіці не просто відновитися, а процвітати та перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося тут досягти", - вказав держсекретар США.
"Тож на що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, яку я щойно описав, і на що погодиться росія? І зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо в ній; там немає американських солдатів. Вона відбувається на іншому континенті. Ми залучені, бо ми єдині, хто може це зробити. Європейські країни - немає нікого іншого у світі, хто міг би це зробити. Китайці не можуть цього зробити. Єдиний лідер у світі, який може розмовляти з обома сторонами та укласти угоду, якщо угода можлива, - це президент Трамп. І він був дуже терплячим. Він присвятив цьому багато часу. Багато керівних осіб його адміністрації були залучені до цього", - вів далі Рубіо.
"Ми намагаємося побачити, чи можемо ми подолати розрив між обома сторонами. Для цього ми повинні розмовляти з обома сторонами. У цьому питанні задіяні деякі ірраціональні люди, гаразд? Люди, які вважають, що ми повинні розмовляти лише з українською стороною і взагалі не розмовляти з росіянами. Ви не можете закінчити війну між росією та Україною, не розмовляючи з росією", - вказав Рубіо.
Але також потрібно враховувати позицію України. Вони були дуже сміливими у своїй боротьбі. Але ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну. І якщо є спосіб подолати розрив між двома сторонами, ми єдині у світі, хто може це зробити, і саме це ми намагаємося зробити
Зрештою, зазначив Рубіо, "це буде залежати від них". "Якщо вони вирішать, що не хочуть припиняти війну, то війна продовжуватиметься. Але ми спробуємо довести її до кінця, і я думаю, що президента слід за це похвалити, а не критикувати", - вказав він.
"Деякі з цих людей вважають, що наша політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна. Це нереалістично. Це не реальність. І цього не станеться. Ми вже давно це говоримо: масштаби та розмах цього неможливо витримати. І я також не думаю, що для росії реалістично продовжувати цю війну протягом чотирьох чи п'яти років", - вказав Рубіо.
