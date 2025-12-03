Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області

Зараз Україна та рф буквально борються за територію розміром 30-50 км, 20% Донецької області, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, пише УНН.

"Тож ми намагалися - і, я думаю, досягли певного прогресу - з'ясувати, з чим могли б жити українці, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб вони ніколи більше не зазнали вторгнення, що дозволило б їм не лише відновити свою економіку, а й процвітати як країні, бути країною з економікою, що зростає", - зазначив держсекретар США.

Теоретично, якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у росії - наголосив Рубіо.

"Ось такі речі: зупинити війну; переконатися, що на них більше ніколи не буде вторгнення чи нападу; захистити давній та довгостроковий суверенітет і незалежність України, щоб вона не стала маріонетковою державою - вона насправді незалежна та суверенна; і дозволити своїй економіці не просто відновитися, а процвітати та перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося тут досягти", - вказав держсекретар США.

"Тож на що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, яку я щойно описав, і на що погодиться росія? І зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо в ній; там немає американських солдатів. Вона відбувається на іншому континенті. Ми залучені, бо ми єдині, хто може це зробити. Європейські країни - немає нікого іншого у світі, хто міг би це зробити. Китайці не можуть цього зробити. Єдиний лідер у світі, який може розмовляти з обома сторонами та укласти угоду, якщо угода можлива, - це президент Трамп. І він був дуже терплячим. Він присвятив цьому багато часу. Багато керівних осіб його адміністрації були залучені до цього", - вів далі Рубіо.

"Ми намагаємося побачити, чи можемо ми подолати розрив між обома сторонами. Для цього ми повинні розмовляти з обома сторонами. У цьому питанні задіяні деякі ірраціональні люди, гаразд? Люди, які вважають, що ми повинні розмовляти лише з українською стороною і взагалі не розмовляти з росіянами. Ви не можете закінчити війну між росією та Україною, не розмовляючи з росією", - вказав Рубіо.

Але також потрібно враховувати позицію України. Вони були дуже сміливими у своїй боротьбі. Але ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну. І якщо є спосіб подолати розрив між двома сторонами, ми єдині у світі, хто може це зробити, і саме це ми намагаємося зробити - наголосив держсекретар США.

Зрештою, зазначив Рубіо, "це буде залежати від них". "Якщо вони вирішать, що не хочуть припиняти війну, то війна продовжуватиметься. Але ми спробуємо довести її до кінця, і я думаю, що президента слід за це похвалити, а не критикувати", - вказав він.

"Деякі з цих людей вважають, що наша політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна. Це нереалістично. Це не реальність. І цього не станеться. Ми вже давно це говоримо: масштаби та розмах цього неможливо витримати. І я також не думаю, що для росії реалістично продовжувати цю війну протягом чотирьох чи п'яти років", - вказав Рубіо.

