Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області

03:01 • 10525 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 16872 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 16607 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 28785 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 67585 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46376 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37326 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33306 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59071 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55797 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Меню
Популярнi новини
Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - Зеленський
Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годин
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області

Київ • УНН

 • 616 перегляди

📝 Редагувати новину

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та РФ борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області

Зараз Україна та рф буквально борються за територію розміром 30-50 км, 20% Донецької області, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, пише УНН.

Зараз вони буквально борються за простір від 30 до 50 кілометрів і 20 відсотків Донецької області, що залишилися

- вказав Рубіо.

"Тож ми намагалися - і, я думаю, досягли певного прогресу - з'ясувати, з чим могли б жити українці, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб вони ніколи більше не зазнали вторгнення, що дозволило б їм не лише відновити свою економіку, а й процвітати як країні, бути країною з економікою, що зростає", - зазначив держсекретар США.

Теоретично, якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у росії

- наголосив Рубіо.

"Ось такі речі: зупинити війну; переконатися, що на них більше ніколи не буде вторгнення чи нападу; захистити давній та довгостроковий суверенітет і незалежність України, щоб вона не стала маріонетковою державою - вона насправді незалежна та суверенна; і дозволити своїй економіці не просто відновитися, а процвітати та перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося тут досягти", - вказав держсекретар США.

"Тож на що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, яку я щойно описав, і на що погодиться росія? І зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо в ній; там немає американських солдатів. Вона відбувається на іншому континенті. Ми залучені, бо ми єдині, хто може це зробити. Європейські країни - немає нікого іншого у світі, хто міг би це зробити. Китайці не можуть цього зробити. Єдиний лідер у світі, який може розмовляти з обома сторонами та укласти угоду, якщо угода можлива, - це президент Трамп. І він був дуже терплячим. Він присвятив цьому багато часу. Багато керівних осіб його адміністрації були залучені до цього", - вів далі Рубіо.

"Ми намагаємося побачити, чи можемо ми подолати розрив між обома сторонами. Для цього ми повинні розмовляти з обома сторонами. У цьому питанні задіяні деякі ірраціональні люди, гаразд? Люди, які вважають, що ми повинні розмовляти лише з українською стороною і взагалі не розмовляти з росіянами. Ви не можете закінчити війну між росією та Україною, не розмовляючи з росією", - вказав Рубіо.

США хочуть створити механізм, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною - Рубіо30.11.25, 18:50 • 5831 перегляд

Але також потрібно враховувати позицію України. Вони були дуже сміливими у своїй боротьбі. Але ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну. І якщо є спосіб подолати розрив між двома сторонами, ми єдині у світі, хто може це зробити, і саме це ми намагаємося зробити

- наголосив держсекретар США.

Зрештою, зазначив Рубіо, "це буде залежати від них". "Якщо вони вирішать, що не хочуть припиняти війну, то війна продовжуватиметься. Але ми спробуємо довести її до кінця, і я думаю, що президента слід за це похвалити, а не критикувати", - вказав він.

"Деякі з цих людей вважають, що наша політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна. Це нереалістично. Це не реальність. І цього не станеться. Ми вже давно це говоримо: масштаби та розмах цього неможливо витримати. І я також не думаю, що для росії реалістично продовжувати цю війну протягом чотирьох чи п'яти років", - вказав Рубіо.

Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до миру02.12.25, 19:44 • 17113 переглядiв

Юлія Шрамко

