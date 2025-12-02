Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до миру
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні, а цю підтримку надають країни НАТО. Американські представники активно працюють у росії для врегулювання війни.
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі повідомив, що Сполучені Штати більше не беруть участі у фінансуванні "української кризи" і прагнуть її завершення. Про це пише УНН.
Деталі
США більше не фінансують конфлікт в Україні. Зараз цю підтримку забезпечують країни НАТО
Він наголосив, що американські представники наразі активно працюють у росії, намагаючись з’ясувати можливості для врегулювання війни.
Трамп також в черговий раз нагадав, що за його президентства було завершено вісім воєн, і підкреслив, що якби він був президентом замість Джо Байдена, конфлікту між росією та Україною не сталося б.
