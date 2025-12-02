Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до миру

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 11001 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 27283 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 26231 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 19880 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 20973 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 53326 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 50790 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59763 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50920 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46368 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 21777 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 11321 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 10788 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 7062 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 8294 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 2034 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 8502 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 7230 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 10882 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 27274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Тімур Міндіч
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Туреччина
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 39440 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 41655 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97990 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72717 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88726 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Bild
ChatGPT
Опалення

Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до миру

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Дональд Трамп повідомив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні, а цю підтримку надають країни НАТО. Американські представники активно працюють у росії для врегулювання війни.

Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до миру

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі повідомив, що Сполучені Штати більше не беруть участі у фінансуванні "української кризи" і прагнуть її завершення. Про це пише УНН.

Деталі

США більше не фінансують конфлікт в Україні. Зараз цю підтримку забезпечують країни НАТО 

– зазначив Трамп. 

Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 02.12.25, 09:31 • 22616 переглядiв

Він наголосив, що американські представники наразі активно працюють у росії, намагаючись з’ясувати можливості для врегулювання війни. 

Трамп також в черговий раз нагадав, що за його президентства було завершено вісім воєн, і підкреслив, що якби він був президентом замість Джо Байдена, конфлікту між росією та Україною не сталося б.

У кремлі розпочалась зустріч американської делегації з володимиром путіним щодо мирного плану02.12.25, 18:56 • 956 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна