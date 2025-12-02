$42.270.07
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Дональд Трамп доручив довіреним особам без дипломатичної підготовки, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, вести переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією. Вони мають зустрітися з володимиром путіним у москві, незважаючи на критику через їхні зв'язки з російськими чиновниками.

Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN

Президент США Дональд Трамп залучив до роботи над потенційною мирною угодою між Україною та росією низку довірених осіб, бізнес-партнерів та соратників, які не займають офіційних посад в уряді. Про це  повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У вівторок спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до москви, де у них запланована зустріч із володимиром путіним.

Обидва представники не затверджувалися Сенатом і не мають класичної дипломатичної підготовки, проте Трамп називає їх найефективнішими посередниками, здатними, як він заявив, "закрити угоду".

Американські чиновники нагадують, що саме Віткофф і Кушнер брали участь у процесі, який раніше призвів до перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Як зазначає видання друга каденція Трампа характеризується відходом від традиційних дипломатичних інструментів: він покладається на невелике коло бізнес-партнерів і союзників.

Колишні співробітники Держдепу зазначають, що президент уникає бюрократичних структур і віддає перевагу персональним контактам.

Тим часом зв'язки Віткоффа з російськими чиновниками викликають стурбованість союзників: за даними CNN, окремі зустрічі відбувалися без участі американських радників.

Трамп розповідав, що одна з бесід із путіним тривала п'ять годин замість запланованих двадцяти хвилин.

Кушнер стає ключовою фігурою

Кушнер, попри відсутність формального статусу, швидко зайняв ключову позицію в переговорах. Джерела стверджують, що лідери інших держав сприймають його участь як особистий канал до Трампа.

Він і Віткофф уже проводили зустрічі з українською делегацією. Однак контакти з росією посилили критику: у жовтні вони зустрічалися в Маямі з російським бізнесменом кирилом дмитрієвим, який перебуває під санкціями.

Укладання угоди

Після серії консультацій з'явився проєкт мирного плану з 28 пунктів, який різко розкритикували в Конгресі США і європейських столицях як занадто вигідний москві.

У Білому домі заявили, що документ готували Віткофф і Марко Рубіо і що він проходить коригування. Рубіо вів подальші переговори в Женеві та Флориді і повідомив про "значний прогрес", хоча українські джерела підкреслюють: фінального рішення поки що немає.

Додаткову роль у переговорах відіграє армійський секретар Ден Дрісколл, якого Трамп називає "своїм дроновим хлопцем".

Він працював з українськими представниками в Києві та Женеві й контактував із російськими учасниками в Абу-Дабі, але до москви його не направляють.

Нагадаємо

В Інституі вивчення війни вважають, що кремль висуває умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів американсько-російської зустрічі 2 грудня. Це, ймовірно, пов'язано з бажанням приховати відмову росії від мирної пропозиції США та України.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Ізраїль
Женева
Державний департамент США
Конгрес США
Білий дім
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида
Київ