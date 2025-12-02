кремль висуває умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів американо-російської зустрічі 2 грудня - можливо, для того, щоб "приховати" відмову росії від мирної пропозиції США та України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що речник кремля дмитро пєсков напередодні заявив, що росія не має наміру вести переговори "в мегофонному режимі чи через засоби масової інформації".

пєсков заявив, що кремль опублікує відеозапис початку зустрічі путіна та Віткоффа 2 грудня, але ще зарано говорити про будь-які публічні заяви після неї

Там також наводять слова першого заступника голови комітету державної думи росії з міжнародних справ олексія чепи, який заявив, що хотів би, щоб делегація США "підтвердила фундаментальний характер" позицій, яких Сполучені Штати та росія нібито досягли під час саміту на Алясці в серпні.

Крім того, заступник голови комітету з питань оборони держдуми олексій журавльов заявив, що між росією та Сполученими Штатами ведуться "правильні" переговори, які поставлять перед Європою та Україною "доконаний факт", таким чином у них "не буде іншого вибору, окрім як підписати все, що скажуть".

кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати, як кремль, а не Україна, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог. кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід на майбутній зустрічі США та росії 2 грудня та ставить умови для приховування деталей переговорів від громадськості, ймовірно, тому, що Росія відхилить умови плану