1 грудня, 17:14 • 13278 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 23708 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 21209 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 22190 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 23863 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22109 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22984 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 44376 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20504 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 42376 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43 • 44374 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 42374 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України

Київ • УНН

 • 264 перегляди

В Інституі вивчення війни вважають, що кремль висуває умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів американсько-російської зустрічі 2 грудня. Це, ймовірно, пов'язано з бажанням приховати відмову росії від мирної пропозиції США та України.

ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України

кремль висуває умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів американо-російської зустрічі 2 грудня - можливо, для того, щоб "приховати" відмову росії від мирної пропозиції США та України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що речник кремля дмитро пєсков напередодні заявив, що росія не має наміру вести переговори "в мегофонному режимі чи через засоби масової інформації".

пєсков заявив, що кремль опублікує відеозапис початку зустрічі путіна та Віткоффа 2 грудня, але ще зарано говорити про будь-які публічні заяви після неї

- зазначають в ISW.

Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном01.12.25, 19:24 • 5380 переглядiв

Там також наводять слова першого заступника голови комітету державної думи росії з міжнародних справ олексія чепи, який заявив, що хотів би, щоб делегація США "підтвердила фундаментальний характер" позицій, яких Сполучені Штати та росія нібито досягли під час саміту на Алясці в серпні.

Крім того, заступник голови комітету з питань оборони держдуми олексій журавльов заявив, що між росією та Сполученими Штатами ведуться "правильні" переговори, які поставлять перед Європою та Україною "доконаний факт", таким чином у них "не буде іншого вибору, окрім як підписати все, що скажуть".

кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати, як кремль, а не Україна, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог. кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід на майбутній зустрічі США та росії 2 грудня та ставить умови для приховування деталей переговорів від громадськості, ймовірно, тому, що Росія відхилить умови плану

- припускають аналітики.

Вони резюмують, що кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб росію вважали перешкодою для припинення війни в Україні, якщо москва відхилить мирну угоду, яку Сполучені Штати нададуть росії, і на яку погодилася Україна.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером провели з очільником української переговорної делегації Рустемом Умєровим і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом розмову за підсумками перемовин України і США у Флориді, і команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок01.12.25, 12:18 • 3788 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

