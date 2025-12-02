ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины

$42.270.07
1 декабря, 17:14 • 12900 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 22914 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 20707 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 21739 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 23535 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21989 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22903 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 44064 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20481 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 42155 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Великобритания и США договорились о нулевых тарифах на экспорт лекарств1 декабря, 18:17 • 3158 просмотра
Вражеская атака на Днепр: известно о 43 пострадавших, 30 из них остаются в больницеPhoto1 декабря, 18:21 • 3856 просмотра
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха1 декабря, 18:39 • 8058 просмотра
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News23:05 • 3778 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 5776 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 19084 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 26388 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 35261 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 42152 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 24393 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 27219 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 84121 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60184 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 76484 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Институте изучения войны считают, что кремль выдвигает условия, чтобы воздержаться от публичного обсуждения результатов американо-российской встречи 2 декабря. Это, вероятно, связано с желанием скрыть отказ россии от мирного предложения США и Украины.

ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины

Кремль выдвигает условия, чтобы воздержаться от публичного обсуждения результатов американо-российской встречи 2 декабря – возможно, для того, чтобы «скрыть» отказ России от мирного предложения США и Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают, что представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия не намерена вести переговоры "в мегафонном режиме или через средства массовой информации".

Песков заявил, что Кремль опубликует видеозапись начала встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря, но еще рано говорить о каких-либо публичных заявлениях после нее

- отмечают в ISW.

Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном01.12.25, 19:24 • 5142 просмотра

Там также приводятся слова первого заместителя председателя комитета Государственной Думы России по международным делам Алексея Чепы, который заявил, что хотел бы, чтобы делегация США "подтвердила фундаментальный характер" позиций, которых Соединенные Штаты и Россия якобы достигли во время саммита на Аляске в августе.

Кроме того, заместитель председателя комитета по вопросам обороны Госдумы Алексей Журавлев заявил, что между Россией и Соединенными Штатами ведутся "правильные" переговоры, которые поставят перед Европой и Украиной "свершившийся факт", таким образом у них "не будет другого выбора, кроме как подписать все, что скажут".

Кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске, чтобы скрыть, как Кремль, а не Украина, препятствует переговорному процессу, придерживаясь своих первоначальных военных требований. Кремль, вероятно, попытается повторить этот подход на предстоящей встрече США и России 2 декабря и ставит условия для сокрытия деталей переговоров от общественности, вероятно, потому, что Россия отклонит условия плана

- предполагают аналитики.

Они резюмируют, что Кремль, вероятно, стремится избежать того, чтобы Россию считали препятствием для прекращения войны в Украине, если Москва отклонит мирное соглашение, которое Соединенные Штаты предоставят России, и на которое согласилась Украина.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером провели с главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом разговор по итогам переговоров Украины и США во Флориде, и команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.

кремль подтвердил встречу путина с посланником Трампа Уиткоффом во вторник01.12.25, 12:18 • 3788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

