ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины
В Институте изучения войны считают, что кремль выдвигает условия, чтобы воздержаться от публичного обсуждения результатов американо-российской встречи 2 декабря. Это, вероятно, связано с желанием скрыть отказ россии от мирного предложения США и Украины.
Кремль выдвигает условия, чтобы воздержаться от публичного обсуждения результатов американо-российской встречи 2 декабря – возможно, для того, чтобы «скрыть» отказ России от мирного предложения США и Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики указывают, что представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия не намерена вести переговоры "в мегафонном режиме или через средства массовой информации".
Песков заявил, что Кремль опубликует видеозапись начала встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря, но еще рано говорить о каких-либо публичных заявлениях после нее
Там также приводятся слова первого заместителя председателя комитета Государственной Думы России по международным делам Алексея Чепы, который заявил, что хотел бы, чтобы делегация США "подтвердила фундаментальный характер" позиций, которых Соединенные Штаты и Россия якобы достигли во время саммита на Аляске в августе.
Кроме того, заместитель председателя комитета по вопросам обороны Госдумы Алексей Журавлев заявил, что между Россией и Соединенными Штатами ведутся "правильные" переговоры, которые поставят перед Европой и Украиной "свершившийся факт", таким образом у них "не будет другого выбора, кроме как подписать все, что скажут".
Кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске, чтобы скрыть, как Кремль, а не Украина, препятствует переговорному процессу, придерживаясь своих первоначальных военных требований. Кремль, вероятно, попытается повторить этот подход на предстоящей встрече США и России 2 декабря и ставит условия для сокрытия деталей переговоров от общественности, вероятно, потому, что Россия отклонит условия плана
Они резюмируют, что Кремль, вероятно, стремится избежать того, чтобы Россию считали препятствием для прекращения войны в Украине, если Москва отклонит мирное соглашение, которое Соединенные Штаты предоставят России, и на которое согласилась Украина.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером провели с главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом разговор по итогам переговоров Украины и США во Флориде, и команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.
