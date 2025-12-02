Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN

Президент США Дональд Трамп привлек к работе над потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией ряд доверенных лиц, бизнес-партнеров и соратников, не занимающих официальных должностей в правительстве. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Во вторник специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где у них запланирована встреча с владимиром путиным.

Оба представителя не утверждались Сенатом и не имеют классической дипломатической подготовки, однако Трамп называет их самыми эффективными посредниками, способными, как он заявил, "закрыть сделку".

Американские чиновники напоминают, что именно Уиткофф и Кушнер участвовали в процессе, который ранее привел к перемирию между Израилем и ХАМАС.

Как отмечает издание, вторая каденция Трампа характеризуется отходом от традиционных дипломатических инструментов: он полагается на небольшой круг бизнес-партнеров и союзников.

Бывшие сотрудники Госдепа отмечают, что президент избегает бюрократических структур и отдает предпочтение персональным контактам.

Тем временем связи Уиткоффа с российскими чиновниками вызывают обеспокоенность союзников: по данным CNN, отдельные встречи проходили без участия американских советников.

Трамп рассказывал, что одна из бесед с путиным длилась пять часов вместо запланированных двадцати минут.

Кушнер становится ключевой фигурой

Кушнер, несмотря на отсутствие формального статуса, быстро занял ключевую позицию в переговорах. Источники утверждают, что лидеры других государств воспринимают его участие как личный канал к Трампу.

Он и Уиткофф уже проводили встречи с украинской делегацией. Однако контакты с Россией усилили критику: в октябре они встречались в Майами с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, находящимся под санкциями.

Заключение соглашения

После серии консультаций появился проект мирного плана из 28 пунктов, который резко раскритиковали в Конгрессе США и европейских столицах как слишком выгодный москве.

В Белом доме заявили, что документ готовили Уиткофф и Марко Рубио и что он проходит корректировку. Рубио вел дальнейшие переговоры в Женеве и Флориде и сообщил о "значительном прогрессе", хотя украинские источники подчеркивают: финального решения пока нет.

Дополнительную роль в переговорах играет армейский секретарь Дэн Дрисколл, которого Трамп называет "своим дроновым парнем".

Он работал с украинскими представителями в Киеве и Женеве и контактировал с российскими участниками в Абу-Даби, но в москву его не направляют.

Напомним

В Институте изучения войны считают, что кремль выдвигает условия, чтобы воздержаться от публичного обсуждения результатов американо-российской встречи 2 декабря. Это, вероятно, связано с желанием скрыть отказ России от мирного предложения США и Украины.

