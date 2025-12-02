$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 11059 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 27423 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 26303 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 19945 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 21022 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 53355 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50820 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59770 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50937 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46386 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к миру

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что США больше не финансируют конфликт в Украине, а эту поддержку оказывают страны НАТО. Американские представители активно работают в России для урегулирования войны.

Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к миру

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме сообщил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансировании "украинского кризиса" и стремятся к его завершению. Об этом пишет УНН.

Детали

США больше не финансируют конфликт в Украине. Сейчас эту поддержку обеспечивают страны НАТО 

– отметил Трамп. 

Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN02.12.25, 09:31 • 22628 просмотров

Он подчеркнул, что американские представители сейчас активно работают в России, пытаясь выяснить возможности для урегулирования войны. 

Трамп также в очередной раз напомнил, что при его президентстве было завершено восемь войн, и подчеркнул, что если бы он был президентом вместо Джо Байдена, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы.

В Кремле началась встреча американской делегации с Владимиром Путиным по мирному плану02.12.25, 18:56 • 1006 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина