Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к миру

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме сообщил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансировании "украинского кризиса" и стремятся к его завершению. Об этом пишет УНН.

Детали

США больше не финансируют конфликт в Украине. Сейчас эту поддержку обеспечивают страны НАТО – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что американские представители сейчас активно работают в России, пытаясь выяснить возможности для урегулирования войны.

Трамп также в очередной раз напомнил, что при его президентстве было завершено восемь войн, и подчеркнул, что если бы он был президентом вместо Джо Байдена, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы.

