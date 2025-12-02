Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к миру
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил, что США больше не финансируют конфликт в Украине, а эту поддержку оказывают страны НАТО. Американские представители активно работают в России для урегулирования войны.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме сообщил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансировании "украинского кризиса" и стремятся к его завершению. Об этом пишет УНН.
Детали
США больше не финансируют конфликт в Украине. Сейчас эту поддержку обеспечивают страны НАТО
Он подчеркнул, что американские представители сейчас активно работают в России, пытаясь выяснить возможности для урегулирования войны.
Трамп также в очередной раз напомнил, что при его президентстве было завершено восемь войн, и подчеркнул, что если бы он был президентом вместо Джо Байдена, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы.
