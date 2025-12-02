В Кремле началась встреча американской делегации с Владимиром Путиным по мирному плану

российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин начал официальную встречу с представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров является предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины, пишет УНН.

Подробности

Встреча американской делегации с российским диктатором владимиром путиным началась в москве. Основной темой для разговоров будет американский план по миру в Украине.

Напомним

Сегодня спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.