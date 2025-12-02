$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Кремле началась встреча американской делегации с Владимиром Путиным по мирному плану

Киев • УНН

 • 160 просмотра

СМИ сообщили, что Владимир Путин начал встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. На повестке дня – мирный план США по войне в Украине.

В Кремле началась встреча американской делегации с Владимиром Путиным по мирному плану

российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин начал официальную встречу с представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров является предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины, пишет УНН.

Подробности

Встреча американской делегации с российским диктатором владимиром путиным началась в москве. Основной темой для разговоров будет американский план по миру в Украине.

Напомним

Сегодня спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина