У кремлі розпочалась зустріч американської делегації з володимиром путіним щодо мирного плану

російські ЗМІ повідомляють, що диктатор володимир путін розпочав офіційну зустріч із представником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темою переговорів є запропонований Вашингтоном мирний план у війні рф проти України, пише УНН.

Деталі

Зустріч американської делегації з російським диктатором володимиром путіним розпочалась у москві. Основною темою для розмов буде американський план щодо миру в Україні.

Нагадаємо

Сьогодні спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.