У кремлі розпочалась зустріч американської делегації з володимиром путіним щодо мирного плану

12:35 • 10321 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 25228 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 24870 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 18784 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 20086 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52828 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 50312 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59611 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50637 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46165 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Популярнi новини
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 33165 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 21787 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 20935 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 10518 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 8972 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 102 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 6242 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 5700 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 9256 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 25227 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Донецька область
Туреччина
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 39065 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 41288 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97645 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72401 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88414 перегляди
У кремлі розпочалась зустріч американської делегації з володимиром путіним щодо мирного плану

Київ • УНН

 • 114 перегляди

ЗМІ повідомили, що володимир путін розпочав зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. На порядку денному – мирний план США щодо війни в Україні.

У кремлі розпочалась зустріч американської делегації з володимиром путіним щодо мирного плану

російські ЗМІ повідомляють, що диктатор володимир путін розпочав офіційну зустріч із представником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темою переговорів є запропонований Вашингтоном мирний план у війні рф проти України, пише УНН.

Деталі

Зустріч американської делегації з російським диктатором володимиром путіним розпочалась у москві. Основною темою для розмов буде американський план щодо миру в Україні.

Нагадаємо

Сьогодні спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна