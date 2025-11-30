США хочуть створити механізм, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України. Він додав, що це дозволить відбудувати країну та досягти значного економічного прогресу.
США хочуть закінчити війну таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Ця заява пролунала під час зустрічі з українською делегацією у Флориді.
Кінцевою метою, очевидно, є не тільки припинення війни, хоча це, безумовно, є головним і фундаментальним завданням
За словами Рубіо, цей механізм має на меті ніколи більше не мати війни і створити "величезне процвітання для України". Він додав, що це дозволить не тільки відбудувати країну, але і "увійти в еру надзвичайного економічного прогресу в країні".
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.
Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.