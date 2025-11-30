США хочуть створити механізм, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною - Рубіо

США хочуть закінчити війну таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ця заява пролунала під час зустрічі з українською делегацією у Флориді.

Кінцевою метою, очевидно, є не тільки припинення війни, хоча це, безумовно, є головним і фундаментальним завданням - сказав Рубіо, якого супроводжували спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За словами Рубіо, цей механізм має на меті ніколи більше не мати війни і створити "величезне процвітання для України". Він додав, що це дозволить не тільки відбудувати країну, але і "увійти в еру надзвичайного економічного прогресу в країні".

Нагадаємо

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.

Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.