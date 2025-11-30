США хочуть створити механізм, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною - Рубіо

$42.190.00
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
11:44 • 10182 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 14031 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 17550 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 27224 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 36846 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 30009 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26613 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23487 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17948 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto30 листопада, 08:42 • 7872 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни30 листопада, 09:03 • 9106 перегляди
У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину 30 листопада, 09:19 • 4032 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви30 листопада, 09:40 • 12385 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo30 листопада, 10:31 • 10387 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 30691 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 77776 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 61427 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 69685 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 68127 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 30691 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 40855 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 57969 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 77389 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 108917 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

США хочуть створити механізм, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною - Рубіо

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України. Він додав, що це дозволить відбудувати країну та досягти значного економічного прогресу.

США хочуть створити механізм, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною - Рубіо

США хочуть закінчити війну таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ця заява пролунала під час зустрічі з українською делегацією у Флориді.

Кінцевою метою, очевидно, є не тільки припинення війни, хоча це, безумовно, є головним і фундаментальним завданням

 - сказав Рубіо, якого супроводжували спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За словами Рубіо, цей механізм має на меті ніколи більше не мати війни і створити "величезне процвітання для України". Він додав, що це дозволить не тільки відбудувати країну, але і "увійти в еру надзвичайного економічного прогресу в країні".

Нагадаємо

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.

Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида