США хотят создать механизм, который позволит Украине быть независимой и суверенной - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины. Он добавил, что это позволит отстроить страну и достичь значительного экономического прогресса.
США хотят закончить войну таким образом, чтобы создать механизм и путь вперед, который позволит Украине быть независимой и суверенной. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Это заявление прозвучало во время встречи с украинской делегацией во Флориде.
Конечной целью, очевидно, является не только прекращение войны, хотя это, безусловно, является главной и фундаментальной задачей
По словам Рубио, этот механизм имеет целью никогда больше не иметь войны и создать "огромное процветание для Украины". Он добавил, что это позволит не только отстроить страну, но и "войти в эру чрезвычайного экономического прогресса в стране".
Напомним
Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в Москву на переговоры с Владимиром Путиным относительно обновленного мирного плана.
Также в сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.