Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі

Українська делегація прибула до Маямі та вже розпочинає важливі переговори щодо ситуації в Україні. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфолгу у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Він опублікував відео прибуття української делегації.

Подальша інформація про перебіг переговорів очікується найближчим часом.

Додатково

США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть затвердити два ключових невирішених питання у американському мирному плані - щодо територій та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.