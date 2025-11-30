Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
Київ • УНН
Українська делегація прибула до Маямі для переговорів зі США. Обговорюються територіальні питання та гарантії безпеки для України в рамках американського мирного плану.
Українська делегація прибула до Маямі та вже розпочинає важливі переговори щодо ситуації в Україні. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфолгу у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Він опублікував відео прибуття української делегації.
Подальша інформація про перебіг переговорів очікується найближчим часом.
Додатково
США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть затвердити два ключових невирішених питання у американському мирному плані - щодо територій та гарантій безпеки для України.
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.