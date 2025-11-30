Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами

Украинская делегация прибыла в Майами и уже начинает важные переговоры по ситуации в Украине. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфолгу в соцсетях, передает УНН.

Детали

Он опубликовал видео прибытия украинской делегации.

Дальнейшая информация о ходе переговоров ожидается в ближайшее время.

Дополнительно

США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят утвердить два ключевых нерешенных вопроса в американском мирном плане - относительно территорий и гарантий безопасности для Украины.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.