Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
Киев • УНН
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США. Обсуждаются территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины в рамках американского мирного плана.
Украинская делегация прибыла в Майами и уже начинает важные переговоры по ситуации в Украине. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфолгу в соцсетях, передает УНН.
Детали
Он опубликовал видео прибытия украинской делегации.
Дальнейшая информация о ходе переговоров ожидается в ближайшее время.
Дополнительно
США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят утвердить два ключевых нерешенных вопроса в американском мирном плане - относительно территорий и гарантий безопасности для Украины.
Напомним
Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.