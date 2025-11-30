Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:17 • 18 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
11:44 • 5918 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 12240 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 15951 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 25877 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 36073 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 29306 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26370 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23326 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17845 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
86%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ваша работа незаметна для большинства": Сырский поздравил радиотехнические войска с профессиональным праздником30 ноября, 06:31 • 3676 просмотра
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктовPhoto30 ноября, 08:42 • 5604 просмотра
The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне30 ноября, 09:03 • 6760 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 11086 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo10:31 • 8416 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 29107 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 76627 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 60478 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 68702 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 67125 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Израиль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 29107 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 40344 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 57496 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 76943 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 108483 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США. Обсуждаются территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины в рамках американского мирного плана.

Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами

Украинская делегация прибыла в Майами и уже начинает важные переговоры по ситуации в Украине. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфолгу в соцсетях, передает УНН.

Детали

Он опубликовал видео прибытия украинской делегации.

Дальнейшая информация о ходе переговоров ожидается в ближайшее время.

Дополнительно

США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят утвердить два ключевых нерешенных вопроса в американском мирном плане - относительно территорий и гарантий безопасности для Украины.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина