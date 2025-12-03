$42.330.01
Рубио: сейчас Украина и РФ буквально борются за территорию в 30-50 км, 20% Донецкой области

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

Рубио: сейчас Украина и РФ буквально борются за территорию в 30-50 км, 20% Донецкой области

Сейчас Украина и РФ буквально борются за территорию размером 30-50 км, 20% Донецкой области, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, пишет УНН.

Сейчас они буквально борются за пространство от 30 до 50 километров и оставшиеся 20 процентов Донецкой области

- указал Рубио.

"Поэтому мы пытались — и, я думаю, достигли определенного прогресса — выяснить, с чем могли бы жить украинцы, что дало бы им гарантии безопасности на будущее, чтобы они никогда больше не подверглись вторжению, что позволило бы им не только восстановить свою экономику, но и процветать как стране, быть страной с растущей экономикой", — отметил госсекретарь США.

Теоретически, если делать правильные вещи, через 10 лет ВВП Украины может быть больше, чем у России

- подчеркнул Рубио.

"Вот такие вещи: остановить войну; убедиться, что на них больше никогда не будет вторжения или нападения; защитить давний и долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством — она на самом деле независима и суверенна; и позволить своей экономике не просто восстановиться, а процветать и превратить ее в историю процветания. Именно этого мы пытаемся здесь достичь", — указал госсекретарь США.

"Итак, на что может согласиться Украина, учитывая всю динамику, которую я только что описал, и на что согласится Россия? И в конце концов, это не зависит от нас. Это не наша война. Мы не воюем в ней; там нет американских солдат. Она происходит на другом континенте. Мы вовлечены, потому что мы единственные, кто может это сделать. Европейские страны — нет никого другого в мире, кто мог бы это сделать. Китайцы не могут этого сделать. Единственный лидер в мире, который может разговаривать с обеими сторонами и заключить сделку, если сделка возможна, — это президент Трамп. И он был очень терпелив. Он посвятил этому много времени. Многие руководящие лица его администрации были вовлечены в это", — продолжал Рубио.

"Мы пытаемся увидеть, можем ли мы преодолеть разрыв между обеими сторонами. Для этого мы должны разговаривать с обеими сторонами. В этом вопросе задействованы некоторые иррациональные люди, хорошо? Люди, которые считают, что мы должны разговаривать только с украинской стороной и вообще не разговаривать с русскими. Вы не можете закончить войну между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией", — указал Рубио.

США хотят создать механизм, который позволит Украине быть независимой и суверенной - Рубио30.11.25, 18:50 • 5833 просмотра

Но также нужно учитывать позицию Украины. Они были очень смелыми в своей борьбе. Но мы считаем, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы прекратить войну. И если есть способ преодолеть разрыв между двумя сторонами, мы единственные в мире, кто может это сделать, и именно это мы пытаемся сделать

- подчеркнул госсекретарь США.

В конце концов, отметил Рубио, "это будет зависеть от них". "Если они решат, что не хотят прекращать войну, то война будет продолжаться. Но мы попытаемся довести ее до конца, и я думаю, что президента следует за это похвалить, а не критиковать", — указал он.

"Некоторые из этих людей считают, что наша политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину неограниченными суммами столько, сколько продлится война. Это нереалистично. Это не реальность. И этого не произойдет. Мы уже давно это говорим: масштабы и размах этого невозможно выдержать. И я также не думаю, что для России реалистично продолжать эту войну в течение четырех или пяти лет", — указал Рубио.

Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к миру02.12.25, 19:44 • 17176 просмотров

Юлия Шрамко

