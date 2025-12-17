Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей

Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана в престижном пригороде Чикаго в США стоимостью 9,5 миллиона долларов вызвал возмущение соседей своими планами превратить дом в "иммерсивный" музей, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

Бизнесмен, купивший особняк звезды НБА Майкла Джордана, обнародовал планы превратить недвижимость в то, что он назвал "иммерсивным" туристическим местом, "ориентированным на личностную трансформацию".

Уроженец Небраски Джон Купер приобрел особняк в Хайленд-Парке с девятью спальнями и 19 ванными комнатами в декабре 2024 года, заплатив всего 9,5 миллионов долларов за дом, который на тот момент продавался за 14,89 миллиона долларов.

С тех пор он предпринял несколько попыток превратить недвижимость, которую он переименовал в Champions Point, в прибыльный источник дохода, сначала предлагая ее как элитный таймшер с начальными ставками в 1 миллион долларов, а затем переключившись на предложение элитной недвижимости через Airbnb.

Теперь, по данным ABC7, он снова изменил планы, объявив о превращении культового здания в туристическую достопримечательность с "живыми классами", где гости смогут получить "захватывающий, мультисенсорный опыт, направленный на личностную трансформацию".

"Тема тура будет "величие", и наша цель - научить людей, что значит быть великим в жизни", - сказал Купер городскому совету Хайленд-Парка во время недавнего заседания, посвященного обсуждению предложенных им изменений в зонировании недвижимости.

Бизнесмен добавил, что хочет сотрудничать с местными организациями, такими как школы и благотворительные фонды, чтобы предложить бесплатный вход, пообещав, что музей принесет огромную пользу окружающему району.

Однако его обещания о развитии сообщества мало что сделали для того, чтобы развеять опасения членов совета, которые отметили, что планы Купера нуждаются в гораздо большей доработке, прежде чем будет дано разрешение на превращение собственности в любой коммерческий проект. Аналогично другие жители района выразили серьезные сомнения относительно влияния предложенного музея на их сообщество. Тем не менее есть и те, кто полностью поддерживает проект, хваля Купера за то, что он чтит "наследие иконы Чикаго" и привлекает внимание к Хайленд-Парку.

Решение по проекту еще не принято, однако Купера попросили предоставить более подробную информацию о своем предложении, и обсуждения должны продолжиться.

Дополнение

По данным реестра недвижимости, дом, как и раньше, сдается в аренду за 89 000 долларов в месяц.

Планы Купера по созданию музея появились почти ровно через год после того, как он завершил сделку по покупке дома - это знаменует конец 13-летней борьбы Джордана с поиском покупателя, после того как он впервые выставил свою огромную недвижимость на продажу за 29 миллионов долларов в 2012 году.