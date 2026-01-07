В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике
Американские войска высадились на связанный с Венесуэлой санкционный нефтяной танкер в Северной Атлантике после недельного преследования. США преследовали танкер с прошлого месяца после того, как он попытался обойти блокаду вокруг Венесуэлы.
В среду чиновник поговорил с Associated Press на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные военные операции.
США преследовали танкер с прошлого месяца после того, как он попытался обойти блокаду США вокруг Венесуэлы.
Добавим
Европейское командование США сообщает, что Министерство юстиции и внутренней безопасности США "сегодня объявило об аресте судна Bella 1 за нарушение санкций США".
В публикации на X они добавляют: "Судно было арестовано в Северной Атлантике в соответствии с ордером, выданным федеральным судом США после того, как его отслеживал USCGC Munro".
Напомним
The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.