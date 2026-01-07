$42.560.14
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7912 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 12409 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 16093 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 17041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15489 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15230 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29875 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52282 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 144875 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Американские войска высадились на связанный с Венесуэлой санкционный нефтяной танкер в Северной Атлантике после недельного преследования. США преследовали танкер с прошлого месяца после того, как он попытался обойти блокаду вокруг Венесуэлы.

В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике

Американские войска высадились на связанный с Венесуэлой санкционный нефтяной танкер в Северной Атлантике после недельного преследования. Об этом американский чиновник сообщил АР, передает УНН.

В среду чиновник поговорил с Associated Press на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные военные операции.

США преследовали танкер с прошлого месяца после того, как он попытался обойти блокаду США вокруг Венесуэлы.

Десант США захватывает российский танкер "Marinera" - Reuters07.01.26, 15:09 • 2258 просмотров

Добавим

Европейское командование США сообщает, что Министерство юстиции и внутренней безопасности США "сегодня объявило об аресте судна Bella 1 за нарушение санкций США".

В публикации на X они добавляют: "Судно было арестовано в Северной Атлантике в соответствии с ордером, выданным федеральным судом США после того, как его отслеживал USCGC Munro".

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Ассошиэйтед Пресс
Венесуэла
Соединённые Штаты