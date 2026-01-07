$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7976 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 12450 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 16124 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 17069 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15503 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15237 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29882 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52289 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 144915 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Американські війська висадилися на пов'язаний з Венесуелою санкційний нафтовий танкер у Північній Атлантиці після тижневого переслідування. США переслідували танкер з минулого місяця після того, як він спробував обійти блокаду навколо Венесуели.

Американські війська висадилися на пов'язаний з Венесуелою санкційний нафтовий танкер у Північній Атлантиці після тижневого переслідування. Про це американський чиновник повідомив АР, передає УНН.

У середу чиновник поговорив з Associated Press на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні військові операції.

США переслідували танкер з минулого місяця після того, як він спробував обійти блокаду США навколо Венесуели.

Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters07.01.26, 15:09

Додамо

Європейське командування США повідомляє, що Міністерство юстиції та внутрішньої безпеки США "сьогодні оголосило про арешт судна Bella 1 за порушення санкцій США".

У публікації на X вони додають: "Судно було арештовано в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США після того, як його відстежував USCGC Munro".

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Ассошіейтед Прес
Венесуела
Сполучені Штати Америки