У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці
Київ • УНН
Американські війська висадилися на пов'язаний з Венесуелою санкційний нафтовий танкер у Північній Атлантиці після тижневого переслідування. США переслідували танкер з минулого місяця після того, як він спробував обійти блокаду навколо Венесуели.
Американські війська висадилися на пов'язаний з Венесуелою санкційний нафтовий танкер у Північній Атлантиці після тижневого переслідування. Про це американський чиновник повідомив АР, передає УНН.
У середу чиновник поговорив з Associated Press на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні військові операції.
США переслідували танкер з минулого місяця після того, як він спробував обійти блокаду США навколо Венесуели.
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters07.01.26, 15:09 • 2268 переглядiв
Додамо
Європейське командування США повідомляє, що Міністерство юстиції та внутрішньої безпеки США "сьогодні оголосило про арешт судна Bella 1 за порушення санкцій США".
У публікації на X вони додають: "Судно було арештовано в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США після того, як його відстежував USCGC Munro".
Нагадаємо
The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.