"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине

13:11 • 7466 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 13440 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 18766 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 20292 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 20962 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 17219 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 16514 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30560 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52981 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 148143 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Популярные новости
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 13198 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 14136 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 29259 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 20615 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 13545 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 11197 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 13626 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
11:31 • 18761 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 66155 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 103693 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Венесуэла
Париж
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Дипломатка
Фильм

"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом к достижению справедливого мира в Украине. Он также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС является важной гарантией безопасности.

"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом к достижению справедливого мира в Украине. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Кошта встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Кипра Никосии. Он добавил, что вступление Украины в Европейский Союз является важной гарантией безопасности.

Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом в нашей работе над достижением справедливого и прочного мира для Украины. Вступление Украины в ЕС само по себе является важной гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему для страны

- заявил Кошта.

Напомним

Украинские переговорщики во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели консультации в Париже с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину.

В то же время из текста совместного заявления, которое было принято по итогам встречи в Париже с участием Украины, стран Европы и США было изъято четкое обязательство Соединенных Штатов поддержать Украину.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Антониу Кошта
Рустем Умеров
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Европейский Союз
Париж
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Кипр
Польша