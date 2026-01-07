"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине
Киев • УНН
Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом к достижению справедливого мира в Украине. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Кошта встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Кипра Никосии. Он добавил, что вступление Украины в Европейский Союз является важной гарантией безопасности.
Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом в нашей работе над достижением справедливого и прочного мира для Украины. Вступление Украины в ЕС само по себе является важной гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему для страны
Напомним
Украинские переговорщики во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели консультации в Париже с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину.
В то же время из текста совместного заявления, которое было принято по итогам встречи в Париже с участием Украины, стран Европы и США было изъято четкое обязательство Соединенных Штатов поддержать Украину.