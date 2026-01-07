"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом к достижению справедливого мира в Украине. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Кошта встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Кипра Никосии. Он добавил, что вступление Украины в Европейский Союз является важной гарантией безопасности.

Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности является ключевым шагом в нашей работе над достижением справедливого и прочного мира для Украины. Вступление Украины в ЕС само по себе является важной гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему для страны