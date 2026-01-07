"Це перевірений шлях": голова Європейської Ради назвав ключовий крок до справедливого миру в Україні
Голова Європейської Ради Антоніо Кошта заявив, що угода про гарантії безпеки є ключовим кроком до досягнення справедливого миру в Україні. Він також наголосив, що вступ України до ЄС є важливою гарантією безпеки.
Деталі
Кошта зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у столиці Кіпру Нікосії. Він додав, що вступ України в Європейський Союз є важливою гарантією безпеки.
Вчорашня угода про гарантії безпеки є ключовим кроком у нашій роботі над досягненням справедливого та міцного миру для України. Вступ України до ЄС сам по собі є важливою гарантією безпеки. Це перевірений шлях до більш процвітаючого та стабільного майбутнього для країни
Нагадаємо
Українські перемовники на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели консультації у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні гарантії безпеки не передбачають поширення "ядерної парасольки" на Україну.
Водночас з тексту спільної заяви, що була ухвалена за підсумками зустрічі в Парижі за участі України, країн Європи і США було вилучено чітке зобов'язання Сполучених Штатів підтримати Україну.