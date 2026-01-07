"Це перевірений шлях": голова Європейської Ради назвав ключовий крок до справедливого миру в Україні

Голова Європейської Ради Антоніо Кошта заявив, що угода про гарантії безпеки є ключовим кроком над досягненням справедливого миру в України. Про це він повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Кошта зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у столиці Кіпру Нікосії. Він додав, що вступ України в Європейський Союз є важливою гарантією безпеки.

Вчорашня угода про гарантії безпеки є ключовим кроком у нашій роботі над досягненням справедливого та міцного миру для України. Вступ України до ЄС сам по собі є важливою гарантією безпеки. Це перевірений шлях до більш процвітаючого та стабільного майбутнього для країни