Переговори у Парижі: США вилучили чітке зобов'язання підтримати Україну зі спільної заяви - Politico

13:11 • 3104 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7780 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 12327 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
10:27 • 16037 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 16985 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15464 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15212 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29856 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52262 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 144793 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 35885 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 10128 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 10993 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 25489 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 13550 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 5866 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 6574 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
11:31 • 12331 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 63296 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 100811 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 35621 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 55400 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 98118 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 89798 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 84409 перегляди
Переговори у Парижі: США вилучили чітке зобов'язання підтримати Україну зі спільної заяви - Politico

Київ • УНН

 • 152 перегляди

З тексту спільної заяви, ухваленої в Парижі, вилучено чітке зобов'язання США підтримати Україну. Натомість США зобов'язуються підтримати сили в разі атаки та надати розвідувальну й логістичну допомогу.

Переговори у Парижі: США вилучили чітке зобов'язання підтримати Україну зі спільної заяви - Politico

З тексту спільної заяви, що була ухвалена за підсумками зустрічі в Парижі за участі України, країн Європи і США було вилучено чітке зобов'язання Сполучених Штатів підтримати Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Натомість США зобов'язуються "підтримати сили, якщо вони будуть атаковані", а також надати допомогу в розвідці та логістиці.

Також лідери країн-учасників не хотіли висловлюватися щодо надійності зобов'язань США після захоплення американськими військами президента Венесуели Ніколаса Мадуро та погрози президента Дональда Трампа захопити Гренландію, йдеться в публікації.

Водночас у заяві європейських союзників Києва йдеться про те, що вони готові взяти на себе "юридично зобов'язуючі" гарантії безпеки для підтримки України в разі укладення мирної угоди з росією.

Важливо, що моніторинг і перевірка майбутнього перемир'я будуть здійснюватися під керівництвом США за участю таких країн, як Велика Британія та Німеччина. План також передбачає гарантії безпеки, які включатимуть довгострокову підтримку Збройних сил України, розгортання багатонаціональних сил під керівництвом Європи в Україні в разі укладення мирної угоди та "зобов'язуючі" зобов'язання підтримати Україну в разі майбутнього нападу росії

- зазначає видання.

Контекст

Українські перемовники на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели консультації у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Як зазначив Умєров, за підсумками зустрічі було підписано важливі документи: спільну декларацію всіх країн "Коаліції охочих" "про надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні". А також тристоронню декларацію України, Франції та Великої Британії, яка фіксує наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню, створення координаційного центру між арміями та механізмів моніторингу з ключовою роллю США і участю європейських партнерів.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Ґренландія
Рустем Умєров
Європейська комісія
Європейська рада
НАТО
Дональд Трамп
Париж
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща