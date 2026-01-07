Переговори у Парижі: США вилучили чітке зобов'язання підтримати Україну зі спільної заяви - Politico

З тексту спільної заяви, що була ухвалена за підсумками зустрічі в Парижі за участі України, країн Європи і США було вилучено чітке зобов'язання Сполучених Штатів підтримати Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Натомість США зобов'язуються "підтримати сили, якщо вони будуть атаковані", а також надати допомогу в розвідці та логістиці.

Також лідери країн-учасників не хотіли висловлюватися щодо надійності зобов'язань США після захоплення американськими військами президента Венесуели Ніколаса Мадуро та погрози президента Дональда Трампа захопити Гренландію, йдеться в публікації.

Водночас у заяві європейських союзників Києва йдеться про те, що вони готові взяти на себе "юридично зобов'язуючі" гарантії безпеки для підтримки України в разі укладення мирної угоди з росією.

Важливо, що моніторинг і перевірка майбутнього перемир'я будуть здійснюватися під керівництвом США за участю таких країн, як Велика Британія та Німеччина. План також передбачає гарантії безпеки, які включатимуть довгострокову підтримку Збройних сил України, розгортання багатонаціональних сил під керівництвом Європи в Україні в разі укладення мирної угоди та "зобов'язуючі" зобов'язання підтримати Україну в разі майбутнього нападу росії - зазначає видання.

Контекст

Українські перемовники на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели консультації у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Як зазначив Умєров, за підсумками зустрічі було підписано важливі документи: спільну декларацію всіх країн "Коаліції охочих" "про надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні". А також тристоронню декларацію України, Франції та Великої Британії, яка фіксує наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню, створення координаційного центру між арміями та механізмів моніторингу з ключовою роллю США і участю європейських партнерів.