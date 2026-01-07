$42.560.14
13:11 • 2874 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7324 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 12031 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 15825 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 16768 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15365 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15131 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29812 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52221 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 144622 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Переговоры в Париже: США изъяли четкое обязательство поддержать Украину из совместного заявления - Politico

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Из текста совместного заявления, принятого в Париже, изъято четкое обязательство США поддержать Украину. Вместо этого США обязуются поддержать силы в случае атаки и оказать разведывательную и логистическую помощь.

Из текста совместного заявления, принятого по итогам встречи в Париже с участием Украины, стран Европы и США, было изъято четкое обязательство Соединенных Штатов поддержать Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Вместо этого США обязуются "поддержать силы, если они будут атакованы", а также оказать помощь в разведке и логистике.

Также лидеры стран-участниц не хотели высказываться относительно надежности обязательств США после захвата американскими войсками президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угрозы президента Дональда Трампа захватить Гренландию, говорится в публикации.

В то же время в заявлении европейских союзников Киева говорится о том, что они готовы взять на себя "юридически обязывающие" гарантии безопасности для поддержки Украины в случае заключения мирного соглашения с россией.

Важно, что мониторинг и проверка будущего перемирия будут осуществляться под руководством США с участием таких стран, как Великобритания и Германия. План также предусматривает гарантии безопасности, которые будут включать долгосрочную поддержку Вооруженных сил Украины, развертывание многонациональных сил под руководством Европы в Украине в случае заключения мирного соглашения и "обязывающие" обязательства поддержать Украину в случае будущего нападения россии

- отмечает издание.

Контекст

Украинские переговорщики во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели консультации в Париже с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции с участием США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Как отметил Умеров, по итогам встречи были подписаны важные документы: совместная декларация всех стран "Коалиции желающих" "о надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине". А также трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании, которая фиксирует намерения по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня, созданию координационного центра между армиями и механизмов мониторинга с ключевой ролью США и участием европейских партнеров.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Гренландия
Рустем Умеров
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Дональд Трамп
Париж
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Польша