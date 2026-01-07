Переговоры в Париже: США изъяли четкое обязательство поддержать Украину из совместного заявления - Politico

Из текста совместного заявления, принятого по итогам встречи в Париже с участием Украины, стран Европы и США, было изъято четкое обязательство Соединенных Штатов поддержать Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Вместо этого США обязуются "поддержать силы, если они будут атакованы", а также оказать помощь в разведке и логистике.

Также лидеры стран-участниц не хотели высказываться относительно надежности обязательств США после захвата американскими войсками президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угрозы президента Дональда Трампа захватить Гренландию, говорится в публикации.

В то же время в заявлении европейских союзников Киева говорится о том, что они готовы взять на себя "юридически обязывающие" гарантии безопасности для поддержки Украины в случае заключения мирного соглашения с россией.

Важно, что мониторинг и проверка будущего перемирия будут осуществляться под руководством США с участием таких стран, как Великобритания и Германия. План также предусматривает гарантии безопасности, которые будут включать долгосрочную поддержку Вооруженных сил Украины, развертывание многонациональных сил под руководством Европы в Украине в случае заключения мирного соглашения и "обязывающие" обязательства поддержать Украину в случае будущего нападения россии - отмечает издание.

Контекст

Украинские переговорщики во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели консультации в Париже с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции с участием США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Как отметил Умеров, по итогам встречи были подписаны важные документы: совместная декларация всех стран "Коалиции желающих" "о надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине". А также трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании, которая фиксирует намерения по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня, созданию координационного центра между армиями и механизмов мониторинга с ключевой ролью США и участием европейских партнеров.