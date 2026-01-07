Про ядерну зброю не йдеться: Зеленський про гарантії безпеки для України від партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні гарантії безпеки не передбачають поширення "ядерної парасольки" на Україну, передає УНН.

Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів, і від США, то ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек - ППО, а також посилення нашої армії, а також фінансування додаткове нашої армії - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Гарантії безпеки для України включатимуть "обов'язкові зобов'язання" щодо підтримки країни "у разі майбутнього збройного нападу з боку росії з метою відновлення миру", було зазначено у вівторок у проєкті заяви "Коаліції охочих" союзників України.