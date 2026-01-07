$42.560.14
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 6410 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 13256 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 14267 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 14284 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 14354 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29392 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 51833 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 142712 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 221524 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Про ядерну зброю не йдеться: Зеленський про гарантії безпеки для України від партнерів

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні гарантії безпеки не передбачають поширення "ядерної парасольки" на Україну. Обговорюються контингент, захист на землі, в небі, на морі, ППО, посилення та додаткове фінансування армії.

Про ядерну зброю не йдеться: Зеленський про гарантії безпеки для України від партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні гарантії безпеки не передбачають поширення "ядерної парасольки" на Україну, передає УНН.

Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів, і від США, то ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек - ППО, а також посилення нашої армії, а також фінансування додаткове нашої армії 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Гарантії безпеки для України включатимуть "обов'язкові зобов'язання" щодо підтримки країни "у разі майбутнього збройного нападу з боку росії з метою відновлення миру", було зазначено у вівторок у проєкті заяви "Коаліції охочих" союзників України.

Павло Башинський

Політика
Ядерна зброя
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна