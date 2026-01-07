О ядерном оружии речь не идет: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины от партнеров

$42.560.14
49.800.29
ukenru
12:29 • 1466 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 6256 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 13200 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 14211 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 14249 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14339 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29373 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51816 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 142631 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 221371 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
100%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения7 января, 04:03 • 33800 просмотра
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 6208 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования07:23 • 7912 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 23181 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 7830 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 1438 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 2252 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 6286 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 61437 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 98985 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 34632 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 54429 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 97190 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 88935 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 83585 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Дипломатка
Фильм

О ядерном оружии речь не идет: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины от партнеров

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину. Обсуждаются контингент, защита на земле, в небе, на море, ПВО, усиление и дополнительное финансирование армии.

О ядерном оружии речь не идет: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину, передает УНН.

О ядерном оружии речь не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от США, то мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек - ПВО, а также усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование нашей армии 

- сказал Зеленский.

Напомним

Гарантии безопасности для Украины будут включать "обязательные обязательства" по поддержке страны "в случае будущего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира", было указано во вторник в проекте заявления "Коалиции желающих" союзников Украины.

Павел Башинский

Политика
Ядерное оружие
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина