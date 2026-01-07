О ядерном оружии речь не идет: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину, передает УНН.

О ядерном оружии речь не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от США, то мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек - ПВО, а также усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование нашей армии - сказал Зеленский.

Напомним

Гарантии безопасности для Украины будут включать "обязательные обязательства" по поддержке страны "в случае будущего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира", было указано во вторник в проекте заявления "Коалиции желающих" союзников Украины.