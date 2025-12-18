Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24. О трагической потере сообщила 12-я отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко на своей официальной странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Гибель экипажа стала тяжелым ударом для авиационного сообщества и всей страны. Командование бригады выразило глубокие соболезнования родным и близким защитников, не вернувшихся с боевого вылета.

Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома. Мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой присоединиться к поддержке семей погибших. Сбор открыт для помощи четырем семьям. Все собранные средства будут переданы семьям после завершения сбора. Вечная память экипажу. Честь. Боль. Благодарность – говорится в сообщении бригады.

