$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 252 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 1636 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 11559 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 17660 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 7866 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 13844 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15359 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14598 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22233 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30661 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 16702 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 37845 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 13802 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 22281 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 14850 перегляди
Публікації
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 22 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 17660 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15022 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 53792 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 51927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Блогери
Актуальні місця
Україна
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15022 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25073 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24510 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31378 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36787 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Brent
Іскандер (ОТРК)

Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

12-та окрема бригада армійської авіації повідомила про загибель екіпажу вертольота Мі-24. Збір коштів відкрито для допомоги чотирьом родинам загиблих пілотів.

Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж українського вертольота Мі-24. Про трагічну втрату повідомила 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка на своїй офіційній сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Загибель екіпажу стала важким ударом для авіаційної спільноти та всієї країни. Командування бригади висловило глибоке співчуття рідним і близьким захисників, які не повернулися з бойового вильоту.

Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих. Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність 

– йдеться у повідомленні бригади.

У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов08.12.25, 16:55 • 42220 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Мі-24
Су-27
благодійність
Facebook