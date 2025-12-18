Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж українського вертольота Мі-24. Про трагічну втрату повідомила 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка на своїй офіційній сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Загибель екіпажу стала важким ударом для авіаційної спільноти та всієї країни. Командування бригади висловило глибоке співчуття рідним і близьким захисників, які не повернулися з бойового вильоту.

Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих. Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність – йдеться у повідомленні бригади.

