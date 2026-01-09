$42.720.15
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу решения США выйти из десятков организаций ООН. Большинство из 31 организации финансируются из регулярного бюджета, при этом ООН пока не получала официальных сообщений от Вашингтона.

Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о решении США выйти из десятков организаций ООН. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, большинство из 31 организации ООН, которые есть в списке США, финансируются из регулярного бюджета организации, при этом ООН не получала никакого официального уведомления от администрации Трампа, а в списке США есть некоторые организации, выход из которых потребует отправки официальных писем.

Все организации ООН будут продолжать выполнять свои мандаты, предоставленные государствами-членами. Организация Объединенных Наций несет ответственность перед теми, кто зависит от нас

- сказал представитель.

Он добавил, что взносы в регулярный бюджет ООН и бюджет миротворческих операций, утвержденные Генеральной Ассамблеей, являются юридическим обязательством согласно Уставу ООН для всех государств-членов, включая Соединенные Штаты.

Справка

Регулярный бюджет ООН, который на 2026 год составляет 3,45 млрд долларов, включает политическую, гуманитарную, экономическую, социальную деятельность, работу по разоружению и работу в области коммуникаций.

Взносы в большинство агентств, фондов и программ ООН, таких как Всемирная продовольственная программа и детская организация ЮНИСЕФ, являются добровольными.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о выходе из десятков международных организаций, включая Агентство ООН по вопросам народонаселения и Договор ООН, который устанавливает международные переговоры по климату, на фоне того, как США еще больше отступают от глобального сотрудничества.

