ООН сократила бюджет следующего года на 7% из-за финансового кризиса

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 194 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Эксклюзив
10:05 • 1034 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 2002 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 7078 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 12101 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 24620 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 57583 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 40426 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34182 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 32039 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
87%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 25103 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 18843 просмотра
Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg31 декабря, 02:15 • 5376 просмотра
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 4854 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 11455 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 47805 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 50750 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 45916 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 73027 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 70577 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Джордж Буш-младший
Богдан Хмельницкий
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 15804 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 57585 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 27059 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 38533 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 51857 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

ООН сократила бюджет следующего года на 7% из-за финансового кризиса

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Организация Объединенных Наций одобрила сокращение бюджета на 7% до 3,45 млрд долларов на 2026 год, что на 270 млн долларов меньше текущего. Это решение связано с финансовым кризисом, вызванным задолженностью США, и предусматривает сокращение 2900 должностей.

ООН сократила бюджет следующего года на 7% из-за финансового кризиса

Организация Объединенных Наций одобрила сокращение своего бюджета на 7% по сравнению с прошлым годом на фоне финансового кризиса, вызванного, в частности, отказом США выплачивать свои долги. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие операционного бюджета на 2026 год в размере 3,45 млрд долларов, что меньше нынешнего бюджета в 3,72 млрд долларов, для финансирования административной и операционной деятельности.

Сокращение, которое также предусматривает сокращение 2 900 должностей, происходит в рамках попыток ООН экономить в других областях. Ранее в этом месяце организация сообщила, что больше не будет предоставлять бумажные полотенца в туалетах своей всемирной штаб-квартиры в Нью-Йорке.

«Ликвидность остается нестабильной, и эта проблема будет сохраняться независимо от окончательного бюджета, утвержденного Генеральной Ассамблеей, из-за неприемлемого объема задолженности», — отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале месяца в своем собственном предложении по пересмотренному бюджету на следующий год. Утвержденный бюджет примерно на 200 млн долларов больше того, что предлагал глава ООН.

Гутерриш, который несколько месяцев работал над планом финансового выживания ООН, предлагал сократить бюджет на 577 млн долларов и сократить 18% рабочих мест. Он объяснил необходимость таких мер задолженностью прошлых лет, преимущественно той, которую должны США.

Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войне28.12.25, 23:53 • 24899 просмотров

Обычно США выплачивают 22% регулярного бюджета ООН, но администрация Трампа не заплатила счет за 2025 год в размере 826 млн долларов и до сих пор должна около 660 млн долларов задолженности. В понедельник США пообещали выделить 2 млрд долларов гуманитарному подразделению организации.

Президент Дональд Трамп обвинял ООН в растрате средств налогоплательщиков, а чиновники США во время его второго срока пытались вернуть организацию «к основам».

Регулярный бюджет ООН составляет лишь часть общих расходов ее аффилированных организаций. Такие агентства, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, также сталкиваются с финансовыми проблемами и планируют масштабные сокращения.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на ВОТ Украины19.12.25, 01:49 • 4567 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Государственный бюджет
Выборы в США
Генеральная Ассамблея ООН
благотворительность
ЮНЕСКО
Антониу Гутерриш
Bloomberg L.P.
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты