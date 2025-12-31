ООН сократила бюджет следующего года на 7% из-за финансового кризиса

Организация Объединенных Наций одобрила сокращение своего бюджета на 7% по сравнению с прошлым годом на фоне финансового кризиса, вызванного, в частности, отказом США выплачивать свои долги. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие операционного бюджета на 2026 год в размере 3,45 млрд долларов, что меньше нынешнего бюджета в 3,72 млрд долларов, для финансирования административной и операционной деятельности.

Сокращение, которое также предусматривает сокращение 2 900 должностей, происходит в рамках попыток ООН экономить в других областях. Ранее в этом месяце организация сообщила, что больше не будет предоставлять бумажные полотенца в туалетах своей всемирной штаб-квартиры в Нью-Йорке.

«Ликвидность остается нестабильной, и эта проблема будет сохраняться независимо от окончательного бюджета, утвержденного Генеральной Ассамблеей, из-за неприемлемого объема задолженности», — отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале месяца в своем собственном предложении по пересмотренному бюджету на следующий год. Утвержденный бюджет примерно на 200 млн долларов больше того, что предлагал глава ООН.

Гутерриш, который несколько месяцев работал над планом финансового выживания ООН, предлагал сократить бюджет на 577 млн долларов и сократить 18% рабочих мест. Он объяснил необходимость таких мер задолженностью прошлых лет, преимущественно той, которую должны США.

Обычно США выплачивают 22% регулярного бюджета ООН, но администрация Трампа не заплатила счет за 2025 год в размере 826 млн долларов и до сих пор должна около 660 млн долларов задолженности. В понедельник США пообещали выделить 2 млрд долларов гуманитарному подразделению организации.

Президент Дональд Трамп обвинял ООН в растрате средств налогоплательщиков, а чиновники США во время его второго срока пытались вернуть организацию «к основам».

Регулярный бюджет ООН составляет лишь часть общих расходов ее аффилированных организаций. Такие агентства, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, также сталкиваются с финансовыми проблемами и планируют масштабные сокращения.

