Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке

Украинская система здравоохранения годами живет в состоянии полурегулирования. Законодательство, которое должно было бы одинаково защищать как врачей, так и пациентов, на практике часто не работает ни в одну, ни в другую сторону, пишет УНН. В некоторых случаях законодательство не дает медикам четких правил и гарантий, в других – оставляет пациентов один на один с последствиями врачебных ошибок.

Но наибольшую угрозу представляет не только несовершенство законодательства, но и слепая солидарность врачей, которая порой превращается в осознанное покрывательство и оправдание грубых медицинских ошибок коллег. В такой ситуации система фактически лишена внутренних механизмов самоконтроля и профессиональной ответственности.

Как отмечает бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий, нынешняя модель регулирования медицины в Украине не создает баланса между государственным контролем и профессиональной ответственностью самих врачей.

Сегодняшнее законодательство, те механизмы, которые существуют в медицине, не защищают как врачей, так и пациентов. Это связано с тем, что у нас осталась до сегодняшнего дня старая система с советских времен управления в здравоохранении. Так называемая командно-административная система, где за профессию врача отвечает Министерство здравоохранения, управление здравоохранения или департаменты на местах и медицинские учреждения. А сами врачи не имеют такого действенного и проверенного временем хорошего механизма, который существует в странах, например, Европы, называется профессиональное самоуправление - указывает на основную проблему современной медицины Мусий.

Именно отсутствие профессионального самоуправления, по словам экс-министра, лишает медицинскую отрасль инструментов внутренней оценки действий врачей и реального реагирования на нарушения стандартов.

Соглашается с ним и народный депутат Украины Оксана Дмитриева. Как заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, она заявила, что в Украине не хватает четких процедур доступа к медицинской документации, независимых экспертиз, прозрачных механизмов оценки медицинской помощи и отсутствует баланс ответственности между врачом, учреждением и владельцами.

Отдельные резонансные ситуации в медицине в очередной раз показывают, что нам нужны понятные, предсказуемые и единые правила, которые одновременно защищают и пациента, и врача. Когда возникают конфликты, общество хочет понять: была ли оказана качественная помощь, правильно ли проведено расследование, кто ответственен и какие выводы будут сделаны. Но сегодня в украинском законодательстве не хватает механизмов, обеспечивающих прозрачность и справедливость в таких случаях - отметила Оксана Дмитриева.

По ее словам, украинское законодательство не содержит четкого определения, что такое медицинский инцидент, в каких случаях речь идет об уголовно наказуемой халатности, а когда – о клинической ошибке, которая требует экспертного рассмотрения, а не карательной реакции. Дмитриева анонсировала законодательные изменения, которые по замыслу будут защищать права пациентов, обеспечивать справедливую и профессиональную оценку действий врачей, минимизируют необоснованную криминализацию медицинской практики, сформируют культуру безопасности пациента и честности в медицинских учреждениях.

Мы должны сделать этот шаг – и перейти от реагирования на скандалы – к системному решению, которое будет служить и людям, и медицинскому сообществу - подчеркнула нардеп.

Смерть пациента и подозрение двум врачам

Одним из наиболее показательных примеров стала смерть одесского бизнесмена Аднана Кивана – дело, которое легло в основу так называемого "Дела Odrex" и стало началом широкого общественного резонанса.

Известно, что в течение последних шести месяцев своей жизни Аднан Киван лечился именно в клинике "Одрекс". Его лечением занималась онколог Марина Белоцерковская, которая, по информации редакции УНН, находилась на связи с семьей пациента и давала рекомендации по дальнейшей терапии.

Марина Белоцерковская, онколог

Оперативное вмешательство, в свою очередь, проводил хирург Виктор Русаков – давний знакомый семьи Киванов. По информации журналистки Зои Казанжи, при жизни Аднан Киван подарил Русакову квартиру с ремонтом в новопостроенном жилом комплексе и автомобиль Lexus. Но это не помешало самому Русакову после смерти своего пациента утверждать, что он не имел никакого отношения к его лечению.

Виталий Русаков, хирург

Обоим врачам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту смерти Аднана Кивана. Медикам инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента (ч.1 ст.140 УК Украины). Сейчас и Русаков, и Белоцерковская отстранены от медицинской деятельности и находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста, с обязательством носить электронные браслеты.

Также известно, что после смерти Аднана Кивана, онколога Марину Белоцерковскую в достаточно короткие сроки уволили из одесской клиники. И, как сообщают собственные источники редакции УНН, Odrex на этом не остановился – под увольнение попала часть медперсонала, который был причастен к лечению Аднана Кивана.

Выводы следствия: прямая причинно-следственная связь

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи Аднану Кивану медики допустили существенные ошибки, в результате которых у пациента развился сепсис, что на фоне онкологического процесса привело к смерти.

Как отмечают в Офисе Генерального прокурора, позиция следствия основывается на выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента - говорится в сообщении ОГП.

Антибиотики, сепсис и противопоказанные процедуры

Как стало известно, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту Аднану Кивану обязательную послеоперационную антибактериальную терапию, которая является общепризнанным стандартом профилактики инфекционных осложнений после хирургических вмешательств.

Отсутствие своевременного назначения антибиотиков могло привести к неконтролируемому развитию инфекционного процесса, который впоследствии осложнился генерализованной инфекционной реакцией организма – сепсисом.

Кроме того, врачами могли проводиться медицинские процедуры, которые на тот момент были противопоказаны пациенту, учитывая состояние его здоровья, в частности ярко выраженные признаки системного воспалительного процесса.

Когда врачебная солидарность становится соучастием

Несмотря на тяжесть обвинений, Русаков получил широкую публичную поддержку со стороны части медицинского сообщества. Впрочем, эксперты предостерегают: слепая защита конкретного врача без анализа фактов и медицинских стандартов не только не помогает системе, но и разрушает доверие к профессии.

По убеждению бывшего министра здравоохранения Украины Олега Мусия, выход из этой ситуации возможен только при условии создания в Украине полноценного врачебного самоуправления, которое позволило бы профессии самостоятельно реагировать на нарушения стандартов и морально-этических норм.

В врачебном контексте это профессиональное врачебное самоуправление в Украине, которое осуществляет управление системой здравоохранения наряду с государством. Государство отвечает за государственные вещи, а за профессиональные вещи - отвечает своя профессиональная корпоративная организация врачебного самоуправления. И вместе они управляют системой, тогда эта система сбалансирована и от этого выигрывают не только врачи, а выигрывают и пациенты, потому что есть апелляционный орган. На сегодня, к сожалению, такого механизма у нас нет - констатирует Мусий.

Без реального контроля, профессиональной ответственности и честного саморегулирования медицина рискует потерять главное – доверие пациента. Ведь "врачебный халат" не может быть индульгенцией от ответственности за загубленную человеческую жизнь из-за халатности или ошибок.

"Дело Odrex" как симптом системной болезни отрасли

Смерть Аднана Кивана стала центральным эпизодом "Дела Odrex" – истории, которая выходит далеко за пределы одной трагедии из-за возможной врачебной халатности. Родственники погибшего и другие пациенты клиники настаивают на полном и беспристрастном расследовании, заявляя о многочисленных случаях возможных медицинских нарушений в частном медучреждении.

Именно поэтому все большую поддержку набирает общественное движение Stop Odrex, которое призывает не замалчивать проблему, а публично рассказывать собственные истории, связанные с лечением в частной одесской клинике "Одрекс".

Бывшие пациенты клиники и родные тех, кто умер после лечения там, создали сайт Stop Odrex, на котором собраны истории пострадавших и публикуются новости о ходе уголовных дел против клиники "Одрекс". Кроме того, на сайте можно рассказать собственную историю, связанную с лечением в Odrex: анонимно или открыто; с разрешением на публикацию истории на сайте и в СМИ и без.

Родные умерших пациентов Odrex также записали видеообращение к правоохранителям и властям. Они просят обеспечить честное и прозрачное следствие, а также призывают найти справедливость. Ведь, по их словам, простым гражданам Украины сложно противостоять частной клинике, которая имеет поддержку Минздрава и значительные финансовые ресурсы. Благодаря которым может привлекать дорогих адвокатов и реализовывать медийные кампании для отбеливания имиджа.