У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів

В Україні бракує чітких процедур доступу до медичної документації, незалежних експертиз, прозорих механізмів оцінки медичної допомоги та відсутній баланс відповідальності між лікарем, закладом і власниками. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила заступниця голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва. Вона додала, що працює над проєктом відповідних змін до законодавства.

Міністерство охорони здоровʼя відкликало одну з ліцензій скандальної приватної клініки "Одрекс" в Одесі після відмови надати комісії МОЗ медичну документацію. Ліцензію відібрали у ТОВ "Дім Медицини", яке фігурує у кримінальному провадженні щодо смерті пацієнта через неналежну медичну допомогу. Однак "Одрекс" продовжує працювати, адже влітку клініку перереєстрували на нову юридичну особу і у медзакладу є ще, щонайменше, дві ліцензії. Попри численні історії родичів жертв клініки, МОЗ не поспішає із перевіркою усіх юросіб, повʼязаних із "Одрексом".

Окремі резонансні ситуації в медицині вкотре показують, що нам потрібні зрозумілі, передбачувані та єдині правила, які одночасно захищають і пацієнта, і лікаря. Коли виникають конфлікти, суспільство хоче зрозуміти: чи була надана якісна допомога, чи правильно проведено розслідування, хто відповідальний і які висновки будуть зроблені. Але сьогодні в українському законодавстві бракує механізмів, які забезпечують прозорість та справедливість у таких випадках - зазначила Оксана Дмитрієва.

За її словами, українське законодавство не містить чіткого визначення, що таке медичний інцидент, у яких випадках йдеться про кримінальну недбалість, а коли – про клінічну помилку, яка потребує експертного розгляду, а не каральної реакції.

Медична галузь сьогодні працює в умовах війни, наднавантаження та кадрової кризи. Саме тому важливо створити прозорий, професійний і людяний механізм реагування – такий, який існує в багатьох країнах: незалежні клінічні комісії, чіткі критерії відповідальності, алгоритм дій у разі медичного інциденту, раннє інформування пацієнта - наголосила народний депутат.

Вона додала що порушувати ці питання на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Колеги підтримали підхід, і я вже розпочала роботу над відповідним законодавчим рішенням. Йдеться про створення чітких процедур доступу до медичної документації, незалежних експертиз, прозорих механізмів оцінки медичної допомоги та баланс відповідальності між лікарем, закладом і власниками - розповіла Оксана Дмитрієва.

За її словами, мета законодавчих змін – побудувати систему, яка одночасно захищає права пацієнтів, забезпечує справедливу та професійну оцінку дій лікарів, мінімізує необґрунтовану криміналізацію медичної практики, формує культуру безпеки пацієнта та чесності у медичних закладах.

Ми маємо зробити цей крок – і перейти від реагування на скандали – до системного вирішення, яке служитиме і людям, і медичній спільноті - наголосила нардеп.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, ідеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".