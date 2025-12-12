$42.270.01
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 12:12
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
В Украине отсутствуют четкие процедуры доступа к медицинской документации и прозрачные механизмы оценки медицинской помощи, что в очередной раз подтвердил скандал с частной клиникой "Одрекс". Заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева работает над соответствующими изменениями в законодательство.

В Украине не хватает четких процедур доступа к медицинской документации, независимых экспертиз, прозрачных механизмов оценки медицинской помощи и отсутствует баланс ответственности между врачом, учреждением и владельцами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева. Она добавила, что работает над проектом соответствующих изменений в законодательство.

Министерство здравоохранения отозвало одну из лицензий скандальной частной клиники "Одрекс" в Одессе после отказа предоставить комиссии Минздрава медицинскую документацию. Лицензию отобрали у ООО "Дом Медицины", которое фигурирует в уголовном производстве по факту смерти пациента из-за ненадлежащей медицинской помощи. Однако "Одрекс" продолжает работать, ведь летом клинику перерегистрировали на новое юридическое лицо и у медучреждения есть еще, по меньшей мере, две лицензии. Несмотря на многочисленные истории родственников жертв клиники, Минздрав не спешит с проверкой всех юрлиц, связанных с "Одрексом".

Отдельные резонансные ситуации в медицине в очередной раз показывают, что нам нужны понятные, предсказуемые и единые правила, которые одновременно защищают и пациента, и врача. Когда возникают конфликты, общество хочет понять: была ли оказана качественная помощь, правильно ли проведено расследование, кто ответственен и какие выводы будут сделаны. Но сегодня в украинском законодательстве не хватает механизмов, обеспечивающих прозрачность и справедливость в таких случаях

- отметила Оксана Дмитриева.

По ее словам, украинское законодательство не содержит четкого определения, что такое медицинский инцидент, в каких случаях речь идет об уголовной халатности, а когда – о клинической ошибке, которая требует экспертного рассмотрения, а не карательной реакции.

Медицинская отрасль сегодня работает в условиях войны, сверхнагрузки и кадрового кризиса. Именно поэтому важно создать прозрачный, профессиональный и человечный механизм реагирования – такой, который существует во многих странах: независимые клинические комиссии, четкие критерии ответственности, алгоритм действий в случае медицинского инцидента, раннее информирование пациента

- подчеркнула народный депутат.

Она добавила, что будет поднимать эти вопросы на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Коллеги поддержали подход, и я уже начала работу над соответствующим законодательным решением. Речь идет о создании четких процедур доступа к медицинской документации, независимых экспертиз, прозрачных механизмов оценки медицинской помощи и баланса ответственности между врачом, учреждением и владельцами

- рассказала Оксана Дмитриева.

По ее словам, цель законодательных изменений – построить систему, которая одновременно защищает права пациентов, обеспечивает справедливую и профессиональную оценку действий врачей, минимизирует необоснованную криминализацию медицинской практики, формирует культуру безопасности пациента и честности в медицинских учреждениях.

Мы должны сделать этот шаг – и перейти от реагирования на скандалы – к системному решению, которое будет служить и людям, и медицинскому сообществу

- подчеркнула нардеп.

Уголовное дело из-за смерти бизнесмена

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

Число пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Лилия Подоляк

