ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год

На конец ноября 2025 года на вооружении вооруженных сил рф находилось около 50 единиц крылатых ракет 9М729, из-за которой США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Возможности российского военно-промышленного комплекса позволяют производить такие ракеты до 250 единиц в год. Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны на запрос УНН.

Детали

По состоянию на конец ноября этого года в вооруженных силах рф находилось около 50 единиц крылатых ракет 9М729 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М1" - сообщили в ГУР.

В разведке добавили, что применение этих ракет осуществляется с пусковых установок ОТРК "Искандер-М1", находящихся на вооружении ракетных бригад окружного подчинения.

Всего в составе вс рф запланировано иметь не менее пяти таких бригад с общим количеством 60 пусковых установок. Непосредственно в составе Объединенной группировки войск (сил) вс рф враг продолжает удерживать тактическую ракетную группу ОТРК "Искандер-М1", которая развернута в курской области - добавляют в ГУР.

Кроме того, в разведке отметили, что возможности российского военно-промышленного комплекса позволяют производить крылатые ракеты 9М729 до около 20 в месяц, за год - до 250 единиц.

Дополнение

В конце октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях против Украины.

россия использовала указанную ракету минимум 23 раза, а первые два пуска были зафиксированы в 2022 году.

Как отмечают западные аналитики, использование ракеты 9М729 расширяет арсенал российского оружия большой дальности для нанесения ударов по Украине и соответствует схеме, в которой москва посылает угрожающие сигналы Европе в то время, как Трамп стремится к мирному урегулированию.

россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters

Как отмечал в комментарии УНН авиаэксперт Константин Криволап, именно из-за этой ракеты США вышли из Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в декабре 1987 года.

В соответствии с договором, его участники взяли обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это первое в истории соглашение о реальном сокращении имеющихся вооружений.

Ракета 9М729 тоже того же самого предприятия разработка, там те же самые элементы, однако исключение только то, что ракеты "Калибр" они являются надводного пуска, а есть еще подводного пуска - говорил Криволап в комментарии УНН.

россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях