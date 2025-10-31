Россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора — Reuters

В последние месяцы Россия атаковала Украину крылатой ракетой, секретная разработка которой побудила президента США Дональда Трампа выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями с Москвой в его первый срок на посту президента США, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Комментарии Андрея Сибиги являются первым подтверждением того, что Россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях - в Украине или где-либо еще", - говорится в публикации.

"Россия запускала ракету по Украине 23 раза с августа", сообщил Reuters второй высокопоставленный чиновник Украины.

"Украина также зафиксировала два запуска 9М729 Россией в 2022 году", сообщил источник.

Из-за ракеты 9М729 США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может превысить установленную в 500 км дальность, хотя Россия это отрицала.

Дальность ракеты, которая может нести как ядерную, так и обычную боеголовку, составляет 2500 км, согласно данным сайта Missile Threat, созданного центром Center for Strategic and International Studies в Вашингтоне.

По данным военного источника, "ракета 9М729, выпущенная Россией 5 октября, пролетела более 1200 км до места поражения в Украине".

Применение Россией в последние месяцы ракет 9М729, запрещенных Договором о РСМД, против Украины демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны России против Украины - заявил Сибига в письменном заявлении.

Он сообщил агентству Reuters, что Киев поддерживает мирные предложения Трампа и что Россия должна столкнуться с максимальным давлением, чтобы подтолкнуть ее к миру, заявив, что усиление дальнобойной огневой мощи Украины поможет убедить Москву прекратить войну в Украине.

Украина призвала Вашингтон предоставить ей дальнобойные ракеты Tomahawk, которые не были запрещены Договором о РСМД, будучи на тот момент только морского базирования. Россия уже заявляла, что это якобы будет опасной эскалацией.

Дополняется...