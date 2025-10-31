$42.080.01
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 10815 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 12124 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 38686 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 42216 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 33758 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 66213 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 13100 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 28041 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 27000 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

9К720 Искандер

Россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора — Reuters

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Россия применила против Украины крылатую ракету 9М729, из-за которой США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. За последние месяцы зафиксировано 23 запуска этой ракеты, которая может нести ядерную или обычную боеголовку.

Россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора — Reuters

В последние месяцы Россия атаковала Украину крылатой ракетой, секретная разработка которой побудила президента США Дональда Трампа выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями с Москвой в его первый срок на посту президента США, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Комментарии Андрея Сибиги являются первым подтверждением того, что Россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях - в Украине или где-либо еще", - говорится в публикации.

"Россия запускала ракету по Украине 23 раза с августа", сообщил Reuters второй высокопоставленный чиновник Украины.

"Украина также зафиксировала два запуска 9М729 Россией в 2022 году", сообщил источник.

Из-за ракеты 9М729 США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может превысить установленную в 500 км дальность, хотя Россия это отрицала.

Дальность ракеты, которая может нести как ядерную, так и обычную боеголовку, составляет 2500 км, согласно данным сайта Missile Threat, созданного центром Center for Strategic and International Studies в Вашингтоне.

По данным военного источника, "ракета 9М729, выпущенная Россией 5 октября, пролетела более 1200 км до места поражения в Украине".

Применение Россией в последние месяцы ракет 9М729, запрещенных Договором о РСМД, против Украины демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны России против Украины

- заявил Сибига в письменном заявлении.

Он сообщил агентству Reuters, что Киев поддерживает мирные предложения Трампа и что Россия должна столкнуться с максимальным давлением, чтобы подтолкнуть ее к миру, заявив, что усиление дальнобойной огневой мощи Украины поможет убедить Москву прекратить войну в Украине.

Украина призвала Вашингтон предоставить ей дальнобойные ракеты Tomahawk, которые не были запрещены Договором о РСМД, будучи на тот момент только морского базирования. Россия уже заявляла, что это якобы будет опасной эскалацией.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина