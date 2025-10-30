россия совершенствует "шахеды" и оснащает ракеты тепловыми ловушками - в Воздушных Силах рассказали как

Украинские специалисты отслеживают усовершенствование средств поражения противника с октября 2022 года, рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне, сообщает УНН.

Усовершенствование проходит постоянное с ударными БПЛА типа "шахед", который противник начал применять с октября 2022 года. "Шахед" претерпел много существенных изменений, что влияет на сложность подавления его средствами РЭБ и т.д. - отметил Игнат.

Игнат также рассказал об изменениях в российских ракетах и что замечают украинские специалисты.

Вряд ли ракеты могут подвергаться усовершенствованию, это уже готовое изделие. Конечно, они могут быть оснащены средствами отстрела тепловых ловушек. Мы видели, как из крылатых ракет вылетают эти ловушки, для того чтобы перехватчики не попали в ракету, а попали в ту же ловушку, отклонились от цели - добавил Юрий Игнат.

Дополнительно

Россия совершила комбинированный удар по Украине в ночь на 30 октября, применив 653 дрона и 52 ракеты. Украинская ПВО обезвредила 592 беспилотника и 31 ракету, еще 3 ракеты локационно потеряны.