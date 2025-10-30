россия совершенствует "шахеды" и оснащает ракеты тепловыми ловушками - в Воздушных Силах рассказали как

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 11154 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 12670 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 11906 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 15977 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 18631 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 15309 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20014 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27581 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44679 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44945 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 25285 просмотра
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырехVideo30 октября, 04:07 • 6570 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 37344 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 18688 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 19975 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 4452 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 11161 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 20009 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 96453 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 85573 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Винницкая область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 30638 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 38313 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 63066 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 67286 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 48255 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Tesla Cybertruck
Дипломатка

россия совершенствует "шахеды" и оснащает ракеты тепловыми ловушками - в Воздушных Силах рассказали как

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Украинские специалисты отслеживают усовершенствование средств поражения противника с октября 2022 года. "Шахеды" претерпели существенные изменения, а ракеты оснащаются тепловыми ловушками.

россия совершенствует "шахеды" и оснащает ракеты тепловыми ловушками - в Воздушных Силах рассказали как

Украинские специалисты отслеживают усовершенствование средств поражения противника с октября 2022 года, рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне, сообщает УНН.

Усовершенствование проходит постоянное с ударными БПЛА типа "шахед", который противник начал применять с октября 2022 года. "Шахед" претерпел много существенных изменений, что влияет на сложность подавления его средствами РЭБ и т.д.

- отметил Игнат.

Игнат также рассказал об изменениях в российских ракетах и что замечают украинские специалисты.

Вряд ли ракеты могут подвергаться усовершенствованию, это уже готовое изделие. Конечно, они могут быть оснащены средствами отстрела тепловых ловушек. Мы видели, как из крылатых ракет вылетают эти ловушки, для того чтобы перехватчики не попали в ракету, а попали в ту же ловушку, отклонились от цели

- добавил Юрий Игнат.

Дополнительно

Россия совершила комбинированный удар по Украине в ночь на 30 октября, применив 653 дрона и 52 ракеты. Украинская ПВО обезвредила 592 беспилотника и 31 ракету, еще 3 ракеты локационно потеряны.

Лилия Подоляк

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Юрий Игнат
Украина