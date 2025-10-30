росія вдосконалює "шахеди" і оснащує ракети тепловими пастками - у Повітряних Силах розповіли як

Українські фахівці відстежують удосконалення засобів ураження противника з жовтня 2022 року, розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні, повідомляє УНН.

Удосконалення проходить постійне з ударними БПЛА типу "шахед", який противник почав застосовувати з жовтня 2022 року. "Шахед" зазнав багато істотних змін, що впливає на складність подавлення його засобами РЕБ тощо

Ігнат також розповів про зміни у російських ракетах і що помічають українські фахівці.

Навряд чи ракети можуть піддавати удосконаленню це вже доконаний виріб. Звісно, вони можуть бути оснащені засобами відстрілу теплових пасток. Ми бачили як з крилатих ракет вилітають ці пастки, для того, щоб перехоплювачі не влучили в ракету, а влучили в ту ж саму пастку, відхилилися від цілі