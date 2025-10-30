$42.080.01
31 з 52 ракет і 592 з 653 дронів знешкоджено під час масованої атаки рф на Україну: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 956 перегляди

росія здійснила комбінований удар по Україні в ніч на 30 жовтня, застосувавши 653 дрони та 52 ракети. Українська ППО знешкодила 592 безпілотники та 31 ракету, ще 3 ракети локаційно втрачено.

31 з 52 ракет і 592 з 653 дронів знешкоджено під час масованої атаки рф на Україну: деталі від ПС ЗСУ

рф вночі випустила по Україні 653 дрони та 52 ракети, 9 з яких - балістика, знешкоджено 592 безпілотники і 31 ракету, ще 3 локаційно втрачено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 жовтня (з 19:00 29 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"):

  • 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим);
    • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської обл. – рф);
      • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. – рф);
        • 8 крилатих ракет "Калібр";
          • 2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. – рф);
            • 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. - рф);
              • 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);
                • 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

                  Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

                  За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі: 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 7 крилатих ракет "Калібр"; 1 крилату ракету Іскандер-К; 21 крилатих ракет Х-101; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

                  - повідомили у ПС ЗСУ.

                  "Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється", - ідеться у повідомленні.

