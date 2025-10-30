"Складний комбінований удар": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами і 50 ракетами
Київ • УНН
росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 650 дронів та понад 50 ракет. Атака торкнулася щонайменше 11 областей, спричинивши руйнування та жертви.
росія вночі завдала складного комбінованого удару по Україні понад 650 дронами і більш ніж 50 ракетами, атакуючи у тому числі енергетику, зачепило щонайменше 11 областей, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову атаку рф, пише УНН.
У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання
З його слів, пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. "Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальні роботи тривають, - вказав Президент. - У Ладижині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик".
"Багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина. Всі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє", - зазначив Глава держави.
"росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у росію конкретними наслідками – санкціями й реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа, країни "Групи семи" не ігноруватимуть це бажання москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир", - підкреслив Зеленський.