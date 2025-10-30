$42.080.01
08:17
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Сложный комбинированный удар": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 50 ракетами

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив более 650 дронов и более 50 ракет. Атака затронула по меньшей мере 11 областей, вызвав разрушения и жертвы.

"Сложный комбинированный удар": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 50 ракетами

россия ночью нанесла сложный комбинированный удар по Украине более чем 650 дронами и более чем 50 ракетами, атакуя в том числе энергетику, затронуло по меньшей мере 11 областей, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную атаку рф, пишет УНН.

Во многих наших регионах продолжаются аварийные и спасательные работы после ночной российской атаки. Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов применил враг, в том числе баллистику и аэробаллистику. Много было сбито, но, к сожалению, есть попадания

- сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, повреждены обычные жилые дома в Запорожье, есть разрушения общежития. "Известно о десятках пострадавших в результате удара, среди них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Спасательные работы продолжаются, - указал Президент. - В Ладыжине получил тяжелое ранение семилетний мальчик".

"Много также было подлых ударов по энергетике и обычной жизни в регионах: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская. Все необходимые службы задействованы, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует", - отметил Глава государства.

"россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением. Рассчитываем, что Америка, Европа, страны "Группы семи" не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует. Спасибо каждому и каждой, кто работает на мир", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

