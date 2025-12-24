Нетаньяху обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия из-за взрыва в Рафахе – Израиль обещает ответ
Киев • УНН
Израильский премьер Нетаньяху заявил о подготовке ответа после инцидента со взрывом в Рафахе, в результате которого ранен офицер ЦАХАЛа. ХАМАС отрицает причастность, утверждая, что взрыв вызвали старые боеприпасы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке ответных мер после инцидента со взрывом бомбы, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа. Глава правительства обвинил ХАМАС в отказе от разоружения, предусмотренного действующим соглашением. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Взрыв произошел в районе Рафаха вблизи израильского военного автомобиля. По данным армии, один офицер получил легкие ранения. Выступая на церемонии выпуска пилотов ВВС, Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС игнорирует условия октябрьского соглашения о прекращении огня.
Израиль отреагирует соответственно
Ответ ХАМАС и роль посредников
Представитель ХАМАС Махмуд Мердави официально отрицал причастность боевиков к инциденту. По его версии, причиной детонации стали боеприпасы, оставшиеся после предыдущих боевых действий.
Бывший помощник заявил, что Нетаньяху искал способы избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября23.12.25, 19:22 • 3620 просмотров
Взрыв был вызван бомбами, оставленными врагом, которые ранее не взрывались, и мы сообщили об этом посредникам
Риски для перемирия
Ситуация в Рафахе остается напряженной, поскольку израильские войска продолжают действовать в определенных зонах этого сектора. Обмен обвинениями ставит под угрозу стабильность перемирия, поскольку Израиль рассматривает этот взрыв как целенаправленную атаку на свои силы, тогда как ХАМАС апеллирует к посредникам, обвиняя ЦАХАЛ в ненадлежащей очистке территорий от неразорвавшихся снарядов.
"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие23.12.25, 20:20 • 3968 просмотров