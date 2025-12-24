Нетаньяху обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия из-за взрыва в Рафахе – Израиль обещает ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке ответных мер после инцидента со взрывом бомбы, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа. Глава правительства обвинил ХАМАС в отказе от разоружения, предусмотренного действующим соглашением. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Взрыв произошел в районе Рафаха вблизи израильского военного автомобиля. По данным армии, один офицер получил легкие ранения. Выступая на церемонии выпуска пилотов ВВС, Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС игнорирует условия октябрьского соглашения о прекращении огня.

– сказал он, добавив, что группировка четко продемонстрировала отсутствие намерений разоружаться.

Представитель ХАМАС Махмуд Мердави официально отрицал причастность боевиков к инциденту. По его версии, причиной детонации стали боеприпасы, оставшиеся после предыдущих боевых действий.

Взрыв был вызван бомбами, оставленными врагом, которые ранее не взрывались, и мы сообщили об этом посредникам