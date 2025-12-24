Нетаньяху обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия из-за взрыва в Рафахе – Израиль обещает ответ

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 10989 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 13186 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 10973 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 15765 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23159 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16149 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18160 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34687 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50209 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69159 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
76%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 12031 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 9266 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 8312 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 4388 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 8638 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 10993 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 8652 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 13195 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 15773 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23165 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 4390 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 21346 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 10086 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 35164 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31738 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

Нетаньяху обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия из-за взрыва в Рафахе – Израиль обещает ответ

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Израильский премьер Нетаньяху заявил о подготовке ответа после инцидента со взрывом в Рафахе, в результате которого ранен офицер ЦАХАЛа. ХАМАС отрицает причастность, утверждая, что взрыв вызвали старые боеприпасы.

Нетаньяху обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия из-за взрыва в Рафахе – Израиль обещает ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке ответных мер после инцидента со взрывом бомбы, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа. Глава правительства обвинил ХАМАС в отказе от разоружения, предусмотренного действующим соглашением. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Взрыв произошел в районе Рафаха вблизи израильского военного автомобиля. По данным армии, один офицер получил легкие ранения. Выступая на церемонии выпуска пилотов ВВС, Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС игнорирует условия октябрьского соглашения о прекращении огня.

Израиль отреагирует соответственно

– сказал он, добавив, что группировка четко продемонстрировала отсутствие намерений разоружаться.

Ответ ХАМАС и роль посредников

Представитель ХАМАС Махмуд Мердави официально отрицал причастность боевиков к инциденту. По его версии, причиной детонации стали боеприпасы, оставшиеся после предыдущих боевых действий.

Бывший помощник заявил, что Нетаньяху искал способы избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября23.12.25, 19:22 • 3620 просмотров

Взрыв был вызван бомбами, оставленными врагом, которые ранее не взрывались, и мы сообщили об этом посредникам 

– заявил Мердави в сети X.

Риски для перемирия

Ситуация в Рафахе остается напряженной, поскольку израильские войска продолжают действовать в определенных зонах этого сектора. Обмен обвинениями ставит под угрозу стабильность перемирия, поскольку Израиль рассматривает этот взрыв как целенаправленную атаку на свои силы, тогда как ХАМАС апеллирует к посредникам, обвиняя ЦАХАЛ в ненадлежащей очистке территорий от неразорвавшихся снарядов.

"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие23.12.25, 20:20 • 3968 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Армия обороны Израиля
Рафах
Сектор Газа