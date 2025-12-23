Бывший помощник заявил, что Нетаньяху искал способы избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 4054 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 7206 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 12112 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21680 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 19018 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24501 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15592 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16962 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22487 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38102 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 18748 просмотра
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 5170 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16399 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 14653 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 10258 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 12120 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 10303 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 21689 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 24505 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86945 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16434 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 18774 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 23864 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 26068 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48588 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

Бывший помощник заявил, что Нетаньяху искал способы избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Бывший помощник премьер-министра Израиля Эли Фельдштейн заявил, что после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года Биньямин Нетаньяху искал способы избежать ответственности. По словам Фельдштейна, Нетаньяху поручил ему разработать стратегию нейтрализации медийной критики относительно провалов в системе безопасности.

Бывший помощник заявил, что Нетаньяху искал способы избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября

Экс-пресс-секретарь премьер-министра Израиля Эли Фельдштейн, который сейчас находится под судом, выдвинул резонансные обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху. В интервью телеканалу Kan он утверждает, что сразу после нападения ХАМАС в октябре 2023 года лидер страны сосредоточился не на безопасности, а на сохранении собственной репутации. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Фельдштейна, Нетаньяху поручил ему разработать стратегию нейтрализации медийной критики относительно провалов в системе безопасности.

Фельдштейн заявил, что израильский лидер был крайне обеспокоен реакцией общества на самую смертоносную атаку в истории страны. Вместо признания вины, окружение премьера якобы пыталось полностью стереть упоминания о его ответственности из публичного пространства.

Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе08.12.25, 19:55 • 3140 просмотров

Он спросил меня: "О чем говорят в новостях? Они все еще говорят об ответственности?" Он хотел, чтобы я придумал что-то, что можно было бы сказать, чтобы компенсировать медийную бурю вокруг вопроса о том, взял ли премьер-министр ответственность, или нет 

— сказал Фельдштейн.

Свидетель добавил, что во время этого разговора Нетаньяху выглядел "панически", а впоследствии поступило прямое указание от ближайшего окружения премьера – исключить слово "ответственность" из всех официальных заявлений.

Официальная реакция и контекст дела

Офис премьер-министра Израиля отверг все обвинения, назвав слова Фельдштейна попыткой защитить себя в суде. Напомним, самого бывшего помощника обвиняют в незаконной утечке секретных данных иностранным СМИ с целью манипуляции общественным мнением в пользу Нетаньяху.

Эти заявления появились на фоне продолжающихся протестов в Израиле с требованием провести независимое государственное расследование событий 7 октября 2023 года, которому Нетаньяху последовательно оказывает сопротивление.

Нетаньяху и Трамп обсудят "иранскую угрозу" и будущее Газы22.12.25, 22:56 • 3892 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа