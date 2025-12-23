Бывший помощник заявил, что Нетаньяху искал способы избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября
Киев • УНН
Бывший помощник премьер-министра Израиля Эли Фельдштейн заявил, что после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года Биньямин Нетаньяху искал способы избежать ответственности. По словам Фельдштейна, Нетаньяху поручил ему разработать стратегию нейтрализации медийной критики относительно провалов в системе безопасности.
Экс-пресс-секретарь премьер-министра Израиля Эли Фельдштейн, который сейчас находится под судом, выдвинул резонансные обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху. В интервью телеканалу Kan он утверждает, что сразу после нападения ХАМАС в октябре 2023 года лидер страны сосредоточился не на безопасности, а на сохранении собственной репутации. Об этом пишет УНН.
Детали
По словам Фельдштейна, Нетаньяху поручил ему разработать стратегию нейтрализации медийной критики относительно провалов в системе безопасности.
Фельдштейн заявил, что израильский лидер был крайне обеспокоен реакцией общества на самую смертоносную атаку в истории страны. Вместо признания вины, окружение премьера якобы пыталось полностью стереть упоминания о его ответственности из публичного пространства.
Он спросил меня: "О чем говорят в новостях? Они все еще говорят об ответственности?" Он хотел, чтобы я придумал что-то, что можно было бы сказать, чтобы компенсировать медийную бурю вокруг вопроса о том, взял ли премьер-министр ответственность, или нет
Свидетель добавил, что во время этого разговора Нетаньяху выглядел "панически", а впоследствии поступило прямое указание от ближайшего окружения премьера – исключить слово "ответственность" из всех официальных заявлений.
Официальная реакция и контекст дела
Офис премьер-министра Израиля отверг все обвинения, назвав слова Фельдштейна попыткой защитить себя в суде. Напомним, самого бывшего помощника обвиняют в незаконной утечке секретных данных иностранным СМИ с целью манипуляции общественным мнением в пользу Нетаньяху.
Эти заявления появились на фоне продолжающихся протестов в Израиле с требованием провести независимое государственное расследование событий 7 октября 2023 года, которому Нетаньяху последовательно оказывает сопротивление.
